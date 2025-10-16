Пункт пропуску "Ягодин" не впізнати: що вже є і чого чекати перевізникам

Завдяки великому обсягу ремонтних робіт цей пункт пропуску на українсько-польському кордоні уже відповідає найсучаснішим стандартам як в технічному забезпеченні, так і в сервісно-побутовому.

Втім, багато чого ще заплановано зробити. Про це в черговому звіті повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.

Відповідні роботи з метою підвищення ефективності, комфорту і безпеки проводяться як для тих, хто перетинає на виїзд та в'їзд, так і для створення належних умов для персоналу пункту пропуску.

Зроблено багато, однак у планах заплановано ще багато чого для комфорту перевізників, пасажирів і, зрозуміло, персоналу. Фото: Служба відновлення

"Окрім щоденного утримання території, будівель та споруд, цьогоріч на локації проведено низку ремонтних робіт. Зокрема, замінено пошкоджене асфальтове покриття та поновлено дорожню розмітку, відновлено парапети, замінено промислові ворота", – йдеться в офіційному повідомленні Служби.

Однак крапку на цьому не поставлено, оскільки наразі йде заміна покрівлі приміщення боксу поглибленого огляду вантажних автомобілів, ремонт даху й системи водовідведення будівлі пасажирського відділу пропуску.

Надалі заплановано замінити покрівлі складу конфіскату, а на смугах руху транспорту встановити нові автоматичні шлагбауми.

Перевізники, пасажири не повинні відчувати дискомфорт ні на в'їзді, ні на виїзді, а персонал – упродовж зміни в роботі. Фото: Служба відновлення

На фінальний етап вийшов капітальний ремонт майже двох кілометрів дороги автомагістралі М-07 Київ – Ковель – Ягодин на під’їздах до пункту пропуску.

Для комфорту водіїв комерційного транспорту також буде багато чого зроблено. Наразі вже визначили виконавця робіт з будівництва стоянок для влаштування додаткових місць паркування вантажного транспорту.