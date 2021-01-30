Этот очень интересный девайс появился не сегодня, но лишь недавно стал получать распространение среди автомобилистов. Эксперты Авто24 разбирались, насколько нужен бустер для автомобильного АКБ.

Для тех счастливых людей, кто не в курсе: пусковой бустер (он же пускач, он же джамп-стартер) – это компактная портативная батарея, которая помогает запустить двигатель, когда родная батарея посажена или просто отслужила свое.

Пусковые бустеры – компактные портативные устройства – произвели своего рода революцию в вопросе холодного пуска двигателя зимой

По сути это своего рода power-bank для автомобильной АКБ, хотя на самом деле он не заряжает аккумулятор машины, а помогает ей при включении стартера. Некоторые бустеры могут завести автомобиль, который вовсе не имеет АКБ.

Но с применением бустера не все так красиво, как это представляется на первый взгляд.

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Особенности использования пусковых бустеров АКБ

Даже лучшие модели бустеров позволяют не более 3 – 5 попыток запуска подряд. Затем устройству нужен либо отдых, либо подзарядка от электросети. Продолжительность каждой прокрутки часто также ограничена.

Не все бустеры хорошо работают на морозе, то есть перед использованием их лучше держать в тепле.

Не все модели бустеров позволяют запускать дизельные двигатели с паузой на разогрев свечей накаливания.

Чем больше двигатель, тем более мощный пускач нужен. Но четкой (точнее, честной) системы маркировки параметров старт-джамперов нет, поэтому при покупке приходится полагаться на удачу или на опыт других водителей.

Для дизеля даже небольшого рабочего объема нужен бустер с большим пусковым током, чем для бензинового подобного литража.

Миниатюрные размеры бустеров ограничивают запас энергии в них, поэтому они не помогут двигателю с хроническими проблемами: количество пусков и продолжительность прокрутки от них ограничены

Внутри корпуса джапм-стартера прячется небольшой литий-полимерный или свинцово-кислотный аккумулятор. В исключительных случаях вместо аккумулятора в конструкции может быть использован конденсатор, который обеспечивает лучшие температурные характеристики, но намного повышает цену. Также в корпусе пускателя размещены несколько электронных схем – зарядный модуль, защита от перегрузок и замыканий, контроллер, который дозирует энергию для проворачивания стартера порциями. Есть модели бустеров с фонариком, есть такие, от которых можно заряжать телефоны и ноутбуки.

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На что обратить внимание при выборе бустера

Самое важное – это электрические параметры бустера. Пусковой ток (не пиковый) для двигателя объемом до 2,0 л должен быть не менее 200 ампер. Не гонитесь зря за большими показателями, ведь на недорогих устройствах заявленные 400 – 600 А зачастую не соответствуют реальности.

Запас энергии в пускаче характеризуется емкостью. Она выражается в мАч или Втч, самые популярные модели имеют 13 000 – 5 000 мАч. Но имейте в виду, что правду на этикетке пишут не всегда. Чем больше емкость, тем больше попыток пусков может осуществить бустер.

Зажимы типа “крокодил” должны быть прочными, с тугими пружинами и большой площадью контакта в местах прилегания к клеммам АКБ. Изоляция не должна грубеть на морозе, но это невозможно проверить в тепле.

Некоторые модели джамп-стартеров могут работать как обычный повер-банк – подзаряжают смартфоны и даже ноутбуки.

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Покупка стартового бустера для АКБ – нешуточная финансовая дилемма. Ведь стоит он как новый аккумулятор, который вообще-то должен заводить исправный автомобиль даже при -25 °C. Но ведь не всегда аккумулятор подводит из-за того, что подлежит замене, иногда он бывает просто разряженным. Вот на такой случай в качестве страховки бустер и понадобится. Тем более, если автомобилей “на хозяйстве” несколько и вероятность неудачного утреннего старта увеличивается кратно их количеству. Тем не менее, имейте в виду, что спрятанные в бустере аккумуляторы тоже имеют ограниченный срок работоспособности, который зависит не от интенсивности использования устройства, а от его возраста.

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