Этот очень интересный девайс появился не сегодня, но лишь недавно стал получать распространение среди автомобилистов. Эксперты Авто24 разбирались, насколько нужен бустер для автомобильного АКБ.
Для тех счастливых людей, кто не в курсе: пусковой бустер (он же пускач, он же джамп-стартер) – это компактная портативная батарея, которая помогает запустить двигатель, когда родная батарея посажена или просто отслужила свое.
Пусковые бустеры – компактные портативные устройства – произвели своего рода революцию в вопросе холодного пуска двигателя зимой
По сути это своего рода power-bank для автомобильной АКБ, хотя на самом деле он не заряжает аккумулятор машины, а помогает ей при включении стартера. Некоторые бустеры могут завести автомобиль, который вовсе не имеет АКБ.
Но с применением бустера не все так красиво, как это представляется на первый взгляд.
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Особенности использования пусковых бустеров АКБ
- Даже лучшие модели бустеров позволяют не более 3 – 5 попыток запуска подряд. Затем устройству нужен либо отдых, либо подзарядка от электросети. Продолжительность каждой прокрутки часто также ограничена.
- Не все бустеры хорошо работают на морозе, то есть перед использованием их лучше держать в тепле.
- Не все модели бустеров позволяют запускать дизельные двигатели с паузой на разогрев свечей накаливания.
- Чем больше двигатель, тем более мощный пускач нужен. Но четкой (точнее, честной) системы маркировки параметров старт-джамперов нет, поэтому при покупке приходится полагаться на удачу или на опыт других водителей.
- Для дизеля даже небольшого рабочего объема нужен бустер с большим пусковым током, чем для бензинового подобного литража.
Миниатюрные размеры бустеров ограничивают запас энергии в них, поэтому они не помогут двигателю с хроническими проблемами: количество пусков и продолжительность прокрутки от них ограничены
Внутри корпуса джапм-стартера прячется небольшой литий-полимерный или свинцово-кислотный аккумулятор. В исключительных случаях вместо аккумулятора в конструкции может быть использован конденсатор, который обеспечивает лучшие температурные характеристики, но намного повышает цену. Также в корпусе пускателя размещены несколько электронных схем – зарядный модуль, защита от перегрузок и замыканий, контроллер, который дозирует энергию для проворачивания стартера порциями. Есть модели бустеров с фонариком, есть такие, от которых можно заряжать телефоны и ноутбуки.
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На что обратить внимание при выборе бустера
- Самое важное – это электрические параметры бустера. Пусковой ток (не пиковый) для двигателя объемом до 2,0 л должен быть не менее 200 ампер. Не гонитесь зря за большими показателями, ведь на недорогих устройствах заявленные 400 – 600 А зачастую не соответствуют реальности.
- Запас энергии в пускаче характеризуется емкостью. Она выражается в мАч или Втч, самые популярные модели имеют 13 000 – 5 000 мАч. Но имейте в виду, что правду на этикетке пишут не всегда. Чем больше емкость, тем больше попыток пусков может осуществить бустер.
- Зажимы типа “крокодил” должны быть прочными, с тугими пружинами и большой площадью контакта в местах прилегания к клеммам АКБ. Изоляция не должна грубеть на морозе, но это невозможно проверить в тепле.
Некоторые модели джамп-стартеров могут работать как обычный повер-банк – подзаряжают смартфоны и даже ноутбуки.
Рекомендация Авто24
Покупка стартового бустера для АКБ – нешуточная финансовая дилемма. Ведь стоит он как новый аккумулятор, который вообще-то должен заводить исправный автомобиль даже при -25 °C. Но ведь не всегда аккумулятор подводит из-за того, что подлежит замене, иногда он бывает просто разряженным. Вот на такой случай в качестве страховки бустер и понадобится. Тем более, если автомобилей “на хозяйстве” несколько и вероятность неудачного утреннего старта увеличивается кратно их количеству. Тем не менее, имейте в виду, что спрятанные в бустере аккумуляторы тоже имеют ограниченный срок работоспособности, который зависит не от интенсивности использования устройства, а от его возраста.
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