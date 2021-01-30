Цей дуже цікавий девайс з’явився не сьогодні, але лише нещодавно став набувати поширення серед автомобілістів. Експерти Авто24 розбиралися, наскільки потрібен бустер для автомобільної АКБ.
Для тих щасливих людей, хто не в курсі: пусковий бустер (він же пускач, він же джамп-стартер) – це компактна портативна батарея, яка допомагає запустити двигун, коли рідна батарея посаджена або просто відслужила своє.
Пускові бустери – компактні портативні пристрої – зробили свого роду революцію у питанні холодного пуску двигуна взимку
По суті це свого роду power-bank для автомобільного АКБ, хоча насправді він не заряджає акумулятор машини, а допомагає їй при увімкненні стартера. Деякі бустери можуть завести автомобіль, який зовсім не має АКБ.
Але із застосуванням бустера не все так красиво, як це видається на перши й погляд.
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Особливості використання пускових бустерів АКБ
- Навіть найкращі моделі бустерів дозволяють не більше 3 – 5 спроб запуску поспіль. Потім пристрою потрібен або відпочинок, або підзарядка від електромережі. Тривалість кожної прокрутки часто також обмежена.
- Не всі бустери добре працюють на морозі, тобто перед виокристанням їх краще тримати в теплі.
- Не всі моделі бустерів дозволяють запускати дизельні двигуни із паузою на розігрів свічок розжарювання
- Чим більше двигун, тим потужніший пускач потрібен. Але чіткої (точніше, чесної) системи маркування параметрів старт-джамперів немає, тому при купівлі доводиться покладатися на удачу або на досвід інших водіїв.
- Для дизеля навіть невеликого робочого об’єму потрібен бустер з більшим пусковим током, ніж для бензинового подібного літражу.
Мініатюрні розміри бустерів обмежують запас енергії в них, тож вони не можуть зарадити двигуну з хронічними проблемами – кількість пусків і тривалість прокрутки від них обмежені
Всередині корпуса джапм-стартера ховається невеликий літій-полімерний або свинцево-кислотний акумулятор. У виняткових випадках замість акумулятора в конструкції може бути використано конденсатор, який забезпечує кращі температурні характеристики, але набагато підвищує ціну. Також у корпусі пускача розміщено кілька електронних схем – зарядний модуль, захист від перевантажень та замикань, контролер, який дозує енергію для провертання стартера порціями. Є моделі бустерів з ліхтариком, є такі, від яких можна заряджати телефони та ноутбуки.
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На що звернути увагу при виборі бустера
- Найважливіше – це електричні параметри бустера. Пусковий струм (не піковий) для двигуна об’ємом до 2,0 л має бути не менше 200 ампер. Не женіться даремно за більшими показниками, адже на недорогих пристроях заявлені 400 – 600 А часто-густо не відповідають реальності.
- Запас енергії в пускачі характеризується ємністю. Вона виражається в мА год або Вт год, найпопулярніші моделі мають 13 000 – 5 000 мА год. Але майте на увазі, що правду на етикетці пишуть не завжди. Чим більше ємність, тим більше спроб пусків можна здійснити бустер.
- Затискувачі типу “крокодил” мають бути міцними, з тугими пружинами і великою площею контакту в місцях прилягання до клем АКБ. Ізоляція не повинна грубіти на морозі, але це неможливо перевірити у теплі.
Деякі моделі джамп-стартерів можуть працювати як звичайний повер-банк – підзаряджають смартфони на навіть ноутбуки.
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Купівля стартового бустера для АКБ – неабияка фінансова дилема. Адже коштує він як новий акумулятор, який взагалі-то має заводити справний автомобіль навіть за – 25 С. Але ж не завжди акумулятор підводить через те, що підлягає заміні, іноді він буває просто розрядженим. Ось на такий випадок у якості страховки бустер і знадобиться. Тим більше, якщо автомобілів “на господарстві” кілька і ймовірність невдалого ранкового старту збільшується кратно їхній кількості. Проте, майте на увазі, що заховані в бустер акумулятори теж мають обмежений термін працездатності, який залежить не від інтенсивності використання пристрою, а від його віку.
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