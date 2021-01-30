Цей дуже цікавий девайс з’явився не сьогодні, але лише нещодавно став набувати поширення серед автомобілістів. Експерти Авто24 розбиралися, наскільки потрібен бустер для автомобільної АКБ.

Для тих щасливих людей, хто не в курсі: пусковий бустер (він же пускач, він же джамп-стартер) – це компактна портативна батарея, яка допомагає запустити двигун, коли рідна батарея посаджена або просто відслужила своє.

Пускові бустери – компактні портативні пристрої – зробили свого роду революцію у питанні холодного пуску двигуна взимку

По суті це свого роду power-bank для автомобільного АКБ, хоча насправді він не заряджає акумулятор машини, а допомагає їй при увімкненні стартера. Деякі бустери можуть завести автомобіль, який зовсім не має АКБ.

Але із застосуванням бустера не все так красиво, як це видається на перши й погляд.

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Особливості використання пускових бустерів АКБ

Навіть найкращі моделі бустерів дозволяють не більше 3 – 5 спроб запуску поспіль. Потім пристрою потрібен або відпочинок, або підзарядка від електромережі. Тривалість кожної прокрутки часто також обмежена.

Не всі бустери добре працюють на морозі, тобто перед виокристанням їх краще тримати в теплі.

Не всі моделі бустерів дозволяють запускати дизельні двигуни із паузою на розігрів свічок розжарювання

Чим більше двигун, тим потужніший пускач потрібен. Але чіткої (точніше, чесної) системи маркування параметрів старт-джамперів немає, тому при купівлі доводиться покладатися на удачу або на досвід інших водіїв.

Для дизеля навіть невеликого робочого об’єму потрібен бустер з більшим пусковим током, ніж для бензинового подібного літражу.

Мініатюрні розміри бустерів обмежують запас енергії в них, тож вони не можуть зарадити двигуну з хронічними проблемами – кількість пусків і тривалість прокрутки від них обмежені

Всередині корпуса джапм-стартера ховається невеликий літій-полімерний або свинцево-кислотний акумулятор. У виняткових випадках замість акумулятора в конструкції може бути використано конденсатор, який забезпечує кращі температурні характеристики, але набагато підвищує ціну. Також у корпусі пускача розміщено кілька електронних схем – зарядний модуль, захист від перевантажень та замикань, контролер, який дозує енергію для провертання стартера порціями. Є моделі бустерів з ліхтариком, є такі, від яких можна заряджати телефони та ноутбуки.

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На що звернути увагу при виборі бустера

Найважливіше – це електричні параметри бустера. Пусковий струм (не піковий) для двигуна об’ємом до 2,0 л має бути не менше 200 ампер. Не женіться даремно за більшими показниками, адже на недорогих пристроях заявлені 400 – 600 А часто-густо не відповідають реальності.

Запас енергії в пускачі характеризується ємністю. Вона виражається в мА год або Вт год, найпопулярніші моделі мають 13 000 – 5 000 мА год. Але майте на увазі, що правду на етикетці пишуть не завжди. Чим більше ємність, тим більше спроб пусків можна здійснити бустер.

Затискувачі типу “крокодил” мають бути міцними, з тугими пружинами і великою площею контакту в місцях прилягання до клем АКБ. Ізоляція не повинна грубіти на морозі, але це неможливо перевірити у теплі.

Деякі моделі джамп-стартерів можуть працювати як звичайний повер-банк – підзаряджають смартфони на навіть ноутбуки.

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Купівля стартового бустера для АКБ – неабияка фінансова дилема. Адже коштує він як новий акумулятор, який взагалі-то має заводити справний автомобіль навіть за – 25 С. Але ж не завжди акумулятор підводить через те, що підлягає заміні, іноді він буває просто розрядженим. Ось на такий випадок у якості страховки бустер і знадобиться. Тим більше, якщо автомобілів “на господарстві” кілька і ймовірність невдалого ранкового старту збільшується кратно їхній кількості. Проте, майте на увазі, що заховані в бустер акумулятори теж мають обмежений термін працездатності, який залежить не від інтенсивності використання пристрою, а від його віку.

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