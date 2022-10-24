Бельгийский производитель смазочных материалов Wolf Oil Corporation является партнером нескольких соревнований Чемпионата мира по ралли.

Партнерство в наиболее популярных гонках WRC – это не только очень престижно, но и ответственно. Ведь у компании, поддерживающей автоспорт, должны быть общие ценности и способы достижения целей.



Wolf Lubricants – официальный партнер-поставщик смазочных материалов Чемпионата мира по ралли WRC, проводимый Международной автомобильной федерацией (FIA). Этот статус не спонсорский: он предоставляется только проверенным компаниям, которые могут обеспечить высокий уровень наиболее технологичных соревнований в мире. Ведь во время гонки двигатель и другие узлы и агрегаты автомобиля получат максимальную нагрузку, заложенную в их конструкции. Смазочные материалы помогают выдержать эти нагрузки, поэтому от их качества зависит успех на скачках.

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Компания Wolf Oil Corporation имеет много общих принципов по автоспорту. Один из них – “время побеждает скорость”. Как и в автоспорте, в создании смазочных материалов важна тщательная подготовка, способность предусматривать развитие технологий и быстро двигаться к решению будущих задач уже сегодня.

Wolf Oil Corporation – ведущий производитель высококачественных смазочных материалов с более чем 60-летним опытом. Специалисты компании сосредоточены исключительно на создании и производстве смазочных материалов для автомобилей.

Смазочные материалы и масла Wolf буквально “оживляют” двигатели, обеспечивая высокий уровень качества и эффективности работы всех механизмов. Инновационные масла и присадки создают по передовым технологиям и испытывают в сложных условиях для автомобильных двигателей и агрегатов – в спортивной гонке. После тестов на треках инновации внедряют в продукцию, предназначенную для обычных автомобилей. А те качества, которые были испытаны на спортивных соревнованиях – выносливость и надежность – остаются среди главных характеристик серийных смазочных материалов Wolf.

Wolf Power Stage

Финальная часть ралли, где 5 самых быстрых гонщиков пытаются набрать дополнительные очки для чемпионата мира, называется Wolf Power Stage. Именно этапы Wolf Power Stage играют важнейшую роль в определении лидеров, ведущих борьбу за победу в ЧМ по ралли.

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Чемпионат мира по ралли среди юниоров

Wolf Lubricants является официальным техническим партнером Чемпионата мира по ралли среди юниоров.

Эта престижная международная мера предоставляет платформу для юных гонщиков и механиков, служа своеобразным трамплином успеха. Соревнования идеально соответствуют ценностям Wolf – идти по пути прогресса и играть жизненно важную роль в обучении механиков и пилотов будущего.

Недавно Wolf lubricants расширила партнерство с юниорским раллийным чемпионатом (junior WRC) и продлила его на сезоны 2022 – 2024 годов. Интересно, что в этом сезоне гонки юниорского WRC состоятся на новых автомобилях Ford Fiesta Rally3. Команда Wolf работала с M-Sport Poland и Junior WRC над разработкой передовых смазочных материалов для этого раллийного авто.

От гонки – до обычных дорог

Благодаря партнерству с самыми сложными в мире автомобильными соревнованиями специалисты Wolf Oil Corporation могут исследовать и разрабатывать инновационные смазочные материалы, открывающие путь для новых технологий. Тесное сотрудничество с партнерами в спортивной сфере позволяет внедрять инновационные продукты нового поколения с трека на обычную дорогу.

Справка о Wolf

Бельгийская компания Wolf Oil Corporation специализируется исключительно на смазочных материалах для автотранспорта. Она основана в 1955 году, поэтому более 60 лет накапливает знания и опыт в этой сфере. Линейка высокотехнологичных масел удовлетворяет требованиям всех ведущих производителей автомобилей, работающих на различных видах горючего. Кроме того, компания предоставляет полный комплекс услуг, включающий подбор, поставку продукции, обучение персонала и техническую поддержку.