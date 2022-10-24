Бельгійський виробник мастильних матеріалів Wolf Oil Corporation є партнером кількох змагань Чемпіонату світу з ралі.

Партнерство у найбільш популярних перегонах WRC – це не лише дуже престижно, але й відповідально. Адже у компанії, яка підтримує автоспорт, мають бути спільні цінності та способи досягнення мети.



Wolf Lubricants – офіційний партнер-постачальник мастильних матеріалів Чемпіонату світу з ралі WRC, який проводиться Міжнародною автомобільною федерацією (FIA). Цей статус не спонсорський: він надається лише перевіреним компаніям, які можуть забезпечити високий рівень найбільш технологічних у світі змагань. Адже під час перегонів двигун та інші вузли й агрегати автомобіля отримають максимальне навантаження, яке закладене в їхній конструкції. Мастильні матеріали допомагають витримати ці навантаження, тому від їхньої якості залежить успіх на перегонах.

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Компанія Wolf Oil Corporation має багато спільних принципів з автоспортом. Один з них – «час перемагає швидкість». Як і в автоспорті, у створенні мастильних матеріалів важлива ретельна підготовка, здатність передбачати розвиток технологій та швидко рухатися до вирішення майбутніх завдань уже сьогодні.

Wolf Oil Corporation – провідний виробник високоякісних мастильних матеріалів з більш ніж 60-річним досвідом. Фахівці компанії зосереджені виключно на створенні та виробництві мастильних матеріалів для автомобілів.

Мастильні матеріали та оливи Wolf буквально “оживляють” двигуни, забезпечуючи найвищий рівень якості та ефективності роботи всіх механізмів. Інноваційні оливи й присадки створюють за передовими технологіями та випробовують у найскладніших умовах для автомобільних двигунів та агрегатів – у спортивних перегонах. Після тестів на треках інновації впроваджують у продукцію, призначену для звичайних автомобілів. А ті якості, які були випробувані на спортивних змаганнях – витривалість і надійність, – залишаються серед головних характеристик серійних мастильних матеріалів Wolf.

Wolf Power Stage

Фінальна частина ралі, де 5 найшвидших гонщиків намагаються набрати додаткові очки для чемпіонату світу, має назву Wolf Power Stage. Саме етапи Wolf Power Stage відіграють найважливішу роль у визначенні лідерів, які ведуть боротьбу за перемогу у ЧС з ралі.

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Чемпіонат світу з ралі серед юніорів

Wolf Lubricants є офіційним технічним партнером Чемпіонату світу з ралі серед юніорів.

Цей престижний міжнародний захід надає платформу для юних гонщиків та механіків, слугуючи своєрідним трампліном успіху. Змагання ідеально відповідають цінностям Wolf – йти шляхом прогресу і відігравати життєво важливу роль у навчанні механіків і пілотів майбутнього.

Нещодавно Wolf lubricants розширила партнерство з юніорським ралійним чемпіонатом (junior WRC) та продовжила його на сезони 2022 – 2024 років. Цікаво, що в цьому сезоні перегони юніорського WRC відбудуться на нових автомобілях Ford Fiesta Rally3. Команда Wolf працювала з M-Sport Poland та Junior WRC над розробкою передових мастильних матеріалів для цього ралійного авто.

Від перегонів – до звичайних доріг

Завдяки партнерству з найскладнішими у світі автомобільними змаганнями фахівці з Wolf Oil Corporation можуть досліджувати та розробляти інноваційні мастильні матеріали, які відкривають шлях для нових технологій. Тісне співробітництво з партнерами у спортивній сфері дає можливість впроваджувати інноваційні продукти нового покоління з треку на звичайну дорогу.

Довідка про Wolf

Бельгійська компанія Wolf Oil Corporation спеціалізується виключно на мастильних матеріалах для автотранспорту. Вона заснована у 1955 році, тож понад 60 років накопичує знання й досвід у цій сфері. Лінійка високотехнологічних олив задовольняє вимоги всіх провідних виробників автомобілів, що працюють на різних видах пального. Окрім того, компанія надає повний комплекс послуг, який включає підбір, постачання продукції, навчання персоналу та технічну підтримку.