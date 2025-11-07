Укр
Ру

Путепровод на ремонте: куда ехать из Знаменки на Кропивницкий

Автомобильная дорога между Кропивницким и Знаменкой будет на две недели закрыта для движения транспорта из-за срочной необходимости в укреплении несущих частей путепровода.
Из Знаменки на Кропивницкий и наоборот ехать нужно кружным путем - Auto24

ФОТО: Коллаж Авто24|

Служба восстановления разработала подробную схему объезда, которую мы публикуем ниже

Валентин Ожго
logo7 ноября, 17:10
logo0
logo0 мин

Такая новость озвучена на ФБ-странице Службы восстановления и развития инфраструктуры в Кировоградской области.

Указывается конкретная локация: работы будут проводиться на путепроводе в зоне "км 734+610 автомобильной дороги М-30 Стрый – Умань – Днепр – Изварино, соединяющей запад и восток страны".

Читайте также Капремонт дороги к границе ведется в две смены: что подталкивает

Выбранная технология выполнения работ требует полной остановки движения через сооружение для качественной синергии материалов. Таким образом уже с завтрашнего дня, 8 ноября, начиная с 9:00 часов, прямое движение на упомянутом отрезке дороги будет прекращено минимум на две недели.

Схема объездных маршрутов на время ремонта путепровода. Инфографика: Служба восстановления

В Службе восстановления порекомендовали во избежание логистических сбоев учесть данную информацию и заранее спланировать свои маршруты.

Читайте также Во Львов из Равы-Русской проложат новую дорогу: сколько времени понадобится

В соответствии с этим Служба на время выполнения работ движение разработала схему с советами объездных маршрутов. В частности, легковой транспорт и транспорт спецслужб будет осуществлять объезд через село Веселовка Аджамской ОТГ, а тяжеловесный транспорт – через поселок Александровка.

#Новости #Безопасность дорожного движения #Фото #Дороги #Ремонт #Автособытие