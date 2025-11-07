Шляхопровід на ремонті: куди їхати зі Знам'янки на Кропивницький

Таку новину озвучено на ФБ-сторінці Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Кіровоградській області.

Зазначається конкретна локація: роботи будуть проводитися на шляхопроводі в зоні "км 734+610 автомобільної дороги М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине, що сполучає захід та схід країни".

Обрана технологія виконання робіт вимагає повної зупинки руху через споруду для якісної синергії матеріалів. Таким чином вже з завтрашнього дня, 8 листопада, починаючи з 9:00, прямий рух на згаданому відрізку дороги буде припинено щонайменше на два тижні.

Схема об’їзних маршрутів на час ремонту шляхопроводу. Інфографіка: Служба відновлення

У Службі відновлення порекомендували для уникнення логістичних збоїв врахувати дану інформацію та завчасно спланувати свої маршрути.

Відповідно до цього Служба на час виконання робіт рух розробила схему з порадами об’їзних маршрутів. Зокрема, легковий транспорт та транспорт спецслужб здійснюватиме обʼїзд через село Веселівка Аджамської ОТГ, а великоваговий транспорт – через селище Олександрівка.