Несмотря на войну и подорожание горючего, потребность в перевозках в Украине никуда не исчезла. А потому работа, связанная с автомобилями, приносит неплохую прибыль.

Работа с автомобилями может быть разнообразной, и на большинство этих профессий даже в условиях войны есть большой спрос. Это могут быть услуги водителя, автомеханика, логиста или даже заправщика на АЗС. Рассмотрим эти профессии и актуальные зарплаты по состоянию на сентябрь 2022 года.

На одном из самых популярных ресурсов поиска работы OLX.UA более трех с половиной тысяч вакансий в разделе «Логистика», чуть меньше – в разделе «Работа на СТО или автомойке». Поэтому выбрать есть из чего.

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Из-за большого спроса на перевозку грузов очень востребованной стала профессия водителя-дальнобойщика. Не каждый водитель может ездить на «фуре» – для этого нужна открытая категория СЕ в удостоверении водителя, чип-карта и опыт (не менее 1-3 лет). Из-за того, что эта профессия в Украине «мужская», многие водители сейчас служат в ВСУ. Поэтому на рынке водителей грузовиков сейчас наблюдается дефицит, им предлагают высокие зарплаты.

Больше всего работодателей обещают водителям 25 – 50 тысяч в месяц, кое-кто предлагает даже 75 тысяч. Возить нужно зерно, почту (по Украине), топливо или другие товары (за границу). Конечно, самое высокое жалованье предлагают тем, у кого есть собственный грузовик – тогда работодатель не имеет хлопот с содержанием машины. Однако владелец фуры может обсудить дополнительную компенсацию за использование своей машины.

Профессия дальнобойщика интересная, но нелегкая. Фото Oscar Nilsson на Unsplash

Очень много вакансий таксиста – почти 900 объявлений. Для работы в такси нужна категория В, отсутствие судимостей, минимум ДТП и минимальный опыт работы. Машина может быть своя (есть определенные требования по возрасту, классу и типу топлива), но если нет, не беда – много предложений по аренде или работе на служебной. Например, в Киеве можно взять достаточно «свежую» машину, причем это может быть как малолитражка Renault Logan, так и комфортабельная Hyundai Sonata.

Зарплата зависит от города и результатов работы и составляет от 15 до 25 тысяч грн в месяц. Очень часто предлагают процент от выполненных заказов – от 50 до 70%. От этого зависит, кто платит за топливо, мойки, ремонты и тому подобное. Также автомобиль под такси можно взять в аренду – тогда надо выплачивать несколько тысяч гривен еженедельно, а зарабатывать на нем так, как считаешь нужным.

Большинство таксистов принимают заказы с мобильного приложения. Фото Paul Hanaoka от Unsplash

В рубрике "Работа водителя" могут быть любые вакансии – от водителя автобуса или маршрутки до оператора манипулятора или погрузчика. Зарплаты также разнообразны и зависят от тяжести работы, изменений и места работы. Обратите внимание, что некоторым категориям водителей также нужны особые документы – открытые категории в удостоверении водителя или другие разрешительные документы.

Не менее востребованы и вакансии в автосервисе. Например, квалифицированному автослесарю в Киеве платят не менее 15 – 25 тысяч грн в месяц. Ценятся мотористы, электрики, рихтовщики – им обещают 25 – 35 тысяч зарплаты. Даже помощники маляров зарабатывают не менее 20 тысяч гривен. В небольших городках зарплаты меньше, однако тоже вакансий много.

Главное в автосервисе – квалификация и отсутствие вредных привычек. А возраст и пол – второстепенные. Фото Авто24

Самая низкая в "около автомобильной" иерархии профессия – автомойщик. Это стартовая работа для молодых людей, или тех, кому кроме работы нужно жилье (мойщики часто живут на месте работы). Мойщикам платят в среднем 10-15 тысяч гривен, но многое зависит от квалификации. Если надо работать с дорогими автомобилями в детейлинг-центре, а у работника есть соответствующая квалификация и опыт работы, то платят и 20, и 30 тысяч гривен.

Похожа по доходам и престижу работа заправщика автомобилей или "пистолетчика" на АЗС. Доля в их зарплате чаевых больше ставки, поэтому предлагают немного денег.

Автомойщик за хорошую работу получает чаевые. Фото Moses Vega с Unsplash

Еще одна сезонная работа, которой с приходом холодов будет все больше – шиномонтажник. Здесь нужны крепкие мужчины, ведь колесо на современный внедорожник может весить 20-25 кг, а их ежедневно надо перенести до сотни. Зарплата шиномонтажника или его помощника обычно зависит от проделанной работы, поэтому и «вилка» окладов огромная. Один из киевских шиномонтажей анонсирует оплату от 10 до 60 тысяч гривен в месяц. Зарплата состоит из ставки, а также прибыли «точки» и бонусов за продажи. Например, 35% от выручки, чаевые, бонусы от продаж шин и покраску дисков.

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Что же делать женщинам, которые хотят работать с автомобилями? Конечно, женщинам никто не запрещает устроиться дальнобойщиком-международником, однако это работа достаточно тяжелая физически. Поэтому в автобизнесе есть такие профессии как продавец запчастей или подержанных авто, логист, диспетчер, автомойщик или маляр. Главное – чтобы работа приносила удовольствие, а деньги в этой сфере есть.

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