Продать б/у шины или колеса очень легко. Чаще их реализуют через OLX.UА.

Осень – пора замены колес, поэтому в этот сезон спрос на зимние и всесезонные шины самый большой. Самое время избавиться от ненужных колес! Ведь они занимают немало места, требуют специальных условий хранения и просто портятся со временем.

Самая большая и эффективная площадка, на которой ищут и продают шины и диски украинцы – портал объявлений OLX.UA.

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Продаем шины: определяем стоимость

Чтобы узнать рыночную стоимость шин, для начала нужно определить их размер и модель. Размер обычно указывается в трех параметрах (ширина в миллиметрах, высота в процентах и диаметр в дюймах). К примеру 205/55 R16. Марка и модель (как и размер) указываются на боковине. К примеру, Nokian Nordman RS2.

Название и размер шин обычно на боковине видны лучше всего. Фото Frank Albrecht

Если шины новые, то нужно найти аналогичные объявления в интернет-магазинах и поставить примерно такую ​​же (или поменьше, если хотите продать быстро) цену.

Если резина не новая, следует определить уровень износа. Он измеряется в миллиметрах остаточной глубины протектора.

Еще одним важным параметром является дата выпуска шины – она указана на боковине шины в виде четырех цифр в овале. Первые две цифры в четырехзначном обозначении указывают на неделю, а последние две – на год изготовления.

Эта шина изготовлена в первую неделю 2003 года.

Кстати Что значат надписи на боковине шины

Чем "свежее" резина и чем у нее больше остаток протектора, тем выше может быть цена. Новые шины обычно имеют глубину протектора 8 – 9 миллиметров. Если остаток протектора менее 1,6 мм, эксплуатация такой шины уже запрещена украинскими правилами дорожного движения. Так что продавать ее нельзя – нужно утилизировать. Шины, которым более десяти лет со дня выпуска, также не годятся для эксплуатации.

Обычно шины, которые эксплуатировались один или два сезона, стоят примерно в 2 – 3 раза дешевле новых. Если же остаточная глубина протектора приближается к критическому значению, а возраст шин уже перевалил за 6 – 7 лет, их цена будет символической – несколько сотен гривен.

Продаем диски: сколько они стоят

Колесные диски, в отличие от шин, мало изнашиваются. Их важные параметры: диаметр центрального отверстия, расстояние между отверстиями для болтов, вылет диска, его ширина и посадочный диаметр для шины. Также колесные диски бывают кованые, литые или штампованные. Все эти характеристики следует указывать в объявлении. Также нелишне будет написать, на каком автомобиле они стояли.

Кстати как подобрать диски на авто

Определить цену новых дисков достаточно просто – нужно найти аналогичные в интернет-магазине. С подержанными так же, но цену уже стоит искать на OLX.UА.

Часто параметры колесного диска отчеканивают на его внутренней стороне.

На стоимость дисков сильно влияют повреждения, качество покраски и следы ремонта. Наличие неисправленных недостатков (трещин, сколов, вмятин) сильно снижает цену.

Резина на дисках или диски отдельно?

Вопрос, как выгоднее продать комплект покрышек: в сборе или диски и резину отдельно, достаточно распространен, но однозначного ответа на него нет.

Обычно отдельная продажа может принести больше денег. Однако нужно потратить некоторое время и небольшую сумму на разборку колес и учесть, что диски и шины отдельно требуют почти вдвое больше места для хранения. Однако скорость реализации увеличивается, ведь шины – более универсальный товар, чем диски, спрос на них повышенный. В то же время диски могут "зависнуть". Поэтому кое-кто делает хитрее: подает три объявления – о продаже комплекта, а также дисков и шин отдельно, или указывает об этом в одном объявлении. На какой товар найдется покупатель первым – тот и продается.

Как создать объявление?

В заголовке объявления обязательно нужно указать название шин и их размер. К примеру, Toyo Proxes Comfort 215/55 R17. В описании желательно указать параметры, которые мы только что обсудили: остаточную глубину протектора, дату выпуска и информацию о прошлых ремонтах (количество заплат, характер повреждений), если они, конечно, были.

Что касается колесных дисков, то обязательно нужно указать их параметры. К примеру, 5/114.3 ET45 d60.1 R18 J8. Это означает, что диск имеет пять отверстий для крепления, расстояние между ними 114.3 мм, вылет диска равен 45 мм, диаметр центрального отверстия 60 мм, диаметр составляет 18 дюймов, а ширина 8 дюймов. Если возникают проблемы с поиском этих параметров, можно просто указать, на каком автомобиле стояли эти диски.

Диски нужно хорошо сфотографировать, ведь они будут украшением машины нового владельца. Фото José Pinto

Обязательно нужно сделать фотографии шин и дисков. Особое внимание следует уделить местам с возможными дефектами – это позволит избежать проблем при осмотре товара покупателем и снизит возможность для торга.

Оплата и доставка

Если продавец и покупатель находятся в разных уголках страны, лучший вариант для обоих – оформление услуги OLX Доставка.

Продавцу не стоит отправлять шины без гарантии того, что покупатель их заберет в почтовом отделении, ведь шины – габаритный товар, поэтому стоимость доставки достаточно высока.

Предоплата, даже частичная – не всегда хороший вариант для покупателя. Именно поэтому услуга “OLX Доставка” в такой ситуации как нельзя лучше подходит обеим сторонам.

С помощью услуги OLX Доставка услуги доставки купленных товаров на Новой почте, Укрпочте и Мeest – бесплатные. OLX Украина – часть крупного мультинационального холдинга Naspers | Prosus. Это самые большие в своих странах сайты частных и бизнес-объявлений. Украинскому сайту уже 15 лет