Продати вживані шини або колеса дуже легко. Найчастіше їх реалізовують через OLX.UА.

Осінь – пора заміни коліс, тож в цей сезон попит на зимові та всесезонні шини найбільший. Саме час позбавитись від непотрібних коліс! Адже вони займають чимало місця, вимагають спеціальних умов зберігання та й просто псуються з часом.

Найбільший та найефективніший майданчик, на якому шукають та продають шини і диски українці – портал оголошень OLX.UА.

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Продаємо шини: визначаємо вартість

Щоб дізнатись ринкову вартість ваших шин, для початку потрібно визначити їх розмір та модель. Розмір зазвичай вказується у трьох параметрах (ширина в міліметрах, висота у відсотках та діаметр у дюймах). Наприклад 205/55 R16. Марка та модель (як і розмір) вказується на боковині. Наприклад, Nokian Nordman RS2.

Назву та розмір шин зазвичай на боковині видно найкраще. Фото Frank Albrecht

Якщо шини нові, то треба знайти аналогічні оголошення в інтернет-магазинах та поставити приблизно таку ж (або трохи меншу, якщо бажаєте продати швидко) ціну.

Якщо гума не нова, варто визначити рівень зношеності. Він вимірюється у міліметрах залишкової глибини протектора.

Ще одним важливим параметром є дата випуску шини – вона також вказана на боковині шини у вигляді чотирьох цифр в овалі. Перші дві цифри у чотиризначному позначенні вказують на тиждень, а останні дві – на рік виготовлення.

Ця шина виготовлена у перший тиждень 2003 року

До речі Що означають написи на боковині шини

Чим “свіжіша” гума і чим у неї більше залишок протектору, тим вищою може бути ціна. Нові шини зазвичай мають глибину протектора 8-9 міліметрів. Якщо залишок протектора менше 1,6 мм – експлуатація такої шини вже заборонена українськими правилами дорожнього руху. Тож продавати її не можна – треба утилізувати. Шини, яким більше десяти років від дати випуску, також не годяться для експлуатації.

Зазвичай шини, які експлуатувались один або два сезони, коштують приблизно у 2-3 рази дешевше нових. Як що ж залишкова глибина протектору наближається до критичного значення, а вік шин вже перевалив за 6-7 років, їх ціна буде символічною – кілька сотень гривень.

Продаємо диски: скільки вони коштують

Колісні диски, на відміну від шин, мало зношуються. Їхні найважливіші параметри: діаметр центрального отвору, відстань між отворами для болтів, виліт диску, його ширина та посадковий діаметр для шини. Також колісні диски бувають ковані, литі або штамповані. Усі ці характеристики слід вказувати в оголошенні. Також не зайвим буде написати, на якому автомобілі вони стояли.

До речі як підібрати диски на авто

Визначити ціну нових дисків досить просто – треба знайти аналогічні в інтернет-магазині. З вживаними так само, але ціну вже варто шукати на OLX.UА.

Часто параметри колісного диску викарбовують на його внутрішній стороні

На вартість дисків дуже сильно впливають пошкодження, якість фарбування та сліди ремонту. Наявність невиправлених недоліків (тріщини, сколів, вм'ятин) сильно знижує ціну.

Гума на дисках чи диски окремо?

Питання, як вигідніше продати комплект покришок: в зборі чи диски та гуму окремо, досить поширене, але однозначної відповіді на нього немає.

Зазвичай окремий продаж може принести більше коштів. Проте потрібно витратити деякий час та невелику суму на розбирання коліс та врахувати, що диски та шини окремо вимагають майже удвічі більше місця для зберігання. Проте швидкість реалізації збільшується, адже шини - більш універсальний товар аніж диски, попит на них більш жвавий. Водночас диски можуть “зависнути”. Тому дехто робить хитріше: подає три оголошення – про продаж комплекту та дисків і шин окремо, або вказує про це в одному оголошенні. На який товар знайдеться покупець першим – той і продають.

Як створити оголошення?

В заголовку оголошення обов’язково потрібно вказати назву шин та їхній розмір. Наприклад, Toyo Proxes Comfort 215/55 R17. В описі бажано вказати параметри, які ми щойно обговорили: залишкову глибину протектора, дату випуску та інформацію щодо минулих ремонтів (кількість латок, характер пошкоджень), якщо вони звісно були.

Що ж стосується колісних дисків, то обов’язково потрібно вказати їх параметри. Наприклад, 5/114.3 ET45 d60.1 R18 J8. Це означає що диск має п’ять отворів для кріплення, відстань між ними 114.3 мм. виліт диску дорівнює 45 мм. діаметр центрального отвору 60 мм. діаметр становить 18 дюймів, а ширина 8 дюймів. Якщо виникають проблеми з пошуком цих параметрів, можна просто вказати, на якому автомобілі ці диски стояли.

Диски треба гарно сфотографувати, адже вони будуть окрасою машин нового власника. Фото José Pinto

Обов’язково потрібно зробити фотографії шин та дисків. Особливу увагу слід приділити місцям з можливими дефектами – це дасть змогу уникнути проблем при огляді товару покупцем та зменшить можливість для торгу.

Оплата і доставка

Якщо продавець та покупець знаходяться в різних куточках країни, найкращий варіант для обох – оформлення послуги “OLX Доставка”.

Продавцю не варто відправляти шини без гарантії того, що покупець їх забере у поштовому відділенні, адже шини – габаритний товар, тож їх вартість доставки досить висока.

Передплата, навіть часткова – не завжди добрий варіант для покупця. Саме тому послуга “OLX Доставка” у такій ситуації якнайкраще підходить обом сторонам.

За допомогою послуги “OLX Доставка” послуги доставки куплених товарів в Новій пошті, Укрпошті та Мeest – безкоштовні. OLX Україна – частина великого мультинаціонального холдингу Naspers|Prosus. Це найбільші у своїх країнах сайти приватних та бізнес-оголошень. Українському сайту вже 15 років