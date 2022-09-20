Попри війну та подорожчання пального, потреба в перевезеннях в Україні нікуди не зникла. А тому робота, пов'язана з автомобілями, приносить непоганий прибуток.

Робота з автомобілями може буде різноманітною, і на більшість цих професій навіть в умовах війни є великий попит. Це можуть послуги водія, автомеханіка, логіста чи навіть заправника на АЗС. Розглянемо ці професії та актуальні зарплати станом на вересень 2022 року.

На одному з найпопулярніших ресурсів пошуку роботи OLX.UA понад три з половиною тисяч вакансій у розділі «Логістика», трохи менше – у розділі «Робота на СТО чи автомийці». Тому вибрати є з чого.

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Через великий попит на перевезення вантажів дуже потрібною стала професія водія-дальнобійника. Не кожен водій може їздити на «фурі» – для цього потрібна відкрита категорія СЕ у посвідченні водія, чіп-карта водія та досвід (не менше 1-3 років). Зважаючи на те, що ця професія в Україні «чоловіча», багато водіїв зараз служать в ЗСУ. Тому на ринку водіїв вантажівок зараз спостерігається дефіцит, їм пропонують високі зарплати.

Найбільше працедавців обіцяють 25 – 50 тисяч на місяць, дехто пропонує навіть 75 тисяч. Возити потрібно зазвичай зерно, пошту (по Україні), пальне чи інші товари (за кордон). Звичайно, найвищу платню пропонують тим, у кого є власна вантажівка – тоді роботодавець не має клопоту з утриманням машини. Однак власник «фури» може обговорити додаткову компенсацію за використання своєї машини.

Професія дальнобійника цікава, але нелегка. Фото Oscar Nilsson на Unsplash

Дуже багато вакансій таксиста – майже 900 об’яв. Для роботи в таксі потрібна категорія В, відсутність судимостей, мінімум ДТП та мінімальний досвід роботи. Машина може бути своя (є певні вимоги за віком, класом та типом пального), але якщо нема, не біда – багато пропозицій щодо оренди чи роботи на службовій. Наприклад, у Києві можна взяти досить «свіжу» машину, причому це може бути як малолітражка Renault Logan, так і комфортабельна Hyundai Sonata.

Зарплата залежить від міста та результатів роботи і становить від 15 до 25 тисяч грн на місяць. Дуже часто пропонують відсоток від виконаних замовлень – від 50 до 70%, від цього залежить, хто платить за пальне, мийки, ремонти тощо. Також автомобіль під таксі можна взяти в оренду – тоді треба виплачувати кілька тисяч гривень щотижня, а заробляти на ньому так, як вважаєш за потрібне.

Більшість таксистів приймають замовлення з мобільного додатка. Фото Paul Hanaoka від Unsplash

У рубриці «Робота водія» можуть бути будь-які вакансії – від водія автобуса чи маршрутки до оператора маніпулятора чи навантажувача. Зарплати також різноманітні та залежать від важкості роботи, змін та місця роботи.Зверніть увагу, що деяким категоріям водіїв також треба особливі документи – відкриті категорії в посвідченні водія чи інші дозвільні документи.

Не менш затребувані і люди в автосервісі. Наприклад, кваліфікованому автослюсареві в Києві платять не менше 15-25 тисяч грн на місяць. Ціняться мотористи, електрики, рихтувальники – їм обіцяють 25-35 тисяч зарплати. Навіть помічники малярів заробляють не менше 20 тисяч гривень. В невеликих містечках зарплати менші, однак теж вакансій багато.

Головне в автосервісі – кваліфікація та відсутність шкідливих звичок. А вік та стать – другорядні. Фото Авто24

Найнижча в «навколо автомобільній» ієрархії професія – автомийник. Це стартова робота для молодих людей, або тих, кому окрім роботи потрібно житло (мийники часто живуть на місці роботи). Мийникам платять в середньому 10-15 тисяч гривень, але багато залежить від кваліфікації. Якщо треба працювати з дорогими автомобілями в детейлінг-центрі, а у працівника є відповідна кваліфікація та досвід роботи, то платять і 20, і 30 тисяч гривень.

Схожа за доходами та престижем робота заправника автомобілів або “пістолетника” на АЗС. Частка у їх зарплаті чайових більша за ставку, тому пропонують небагато.

Автомийник за хорошу роботу отримує чайові. Фото Moses Vega з Unsplash

Ще одна сезонна робота, якою з приходом холодів буде все більше – шиномонтажник. Тут потрібні міцні чоловіки, адже колесо на сучасний позашляховик може важити 20-25 кг, а їх щодня треба перенести до сотні. Зарплата шиномонтажника чи його помічника зазвичай залежить від виконаної роботи, тому й «вилка» окладів величезна. Один з київських шиномонтажів анонсує оплату від 10 до 60 тисяч гривень на місяць. Зарплата складається зі ставки, а також прибутку «точки» та бонусів за продажі. Наприклад - 35% від виторгу, чайові, бонуси від продажів шин та від фарбування дисків.

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Що ж робити жінкам, які хочуть працювати з автомобілями? Звичайно, жінкам ніхто не забороняє влаштуватись далекобійником-міжнародником, однак це робота досить важка фізично. Тому в автобізнесі є такі професії як продавець запчастин чи вживаних авто, логіст, диспетчер, автомийник чи маляр. Головне – щоб робота приносила задоволення, а гроші в цій сфері є.

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