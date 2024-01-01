Работники завода Rivian нередко получают тяжелые травмы на работе

Как передает Carscoops, журналисты Bloomberg пообщались несколькими рабочими, а также проанализировали данные Управления по охране труда США (OSHA) и обнаружили, что на заводе Rivian было 16 первичных серьезных нарушений за последний 21 месяц. Это довольно много, по сравнению с другими автопроизводителями.

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Например Toyota, GM, Honda, Nissan и Ford не получили более 10 предупреждений от OSHA, в то время, как VW, BMW и Subaru не получили вообще. В то же время Rivian ответила, что большинство из этих предупреждений впоследствии были отклонены специалистами, однако бывшие сотрудники OSHA рассказали журналистам, что организация часто снижала рейтинг предупреждений, чтобы побудить автопроизводителей улучшить безопасность и избежать судебных процессов.





Работники завода рассказали Bloomberg, что среди основных опасностей на производстве – использование вилочных погрузчиков для толкания тележек вокруг завода и протекание крыши над частью помещения, где хранятся батареи.

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Одна бывшая сотрудница даже утверждала, что ее вырвало жидкостью после того, как ее заставили работать в покрасочном цехе без надлежащего дыхательного аппарата. Пресс-секретарь компании заявил, что Rivian всегда предоставляет все необходимое оборудование для безопасности своих рабочих и “гордится высоким уровнем безопасности, который продолжает улучшаться из года в год”.