Працівники заводу Rivian нерідко отримують важкі травми на роботі

Як передає Carscoops, журналісти Bloomberg поспілкувалися декількома робітниками, а також проаналізували дані Управління з охорони праці США (OSHA) й виявили, що на заводі Rivian було 16 первинних серйозних порушень за останній 21 місяць. Це досить багато, порівняно з іншими автовиробниками.

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Наприклад Toyota, GM, Honda, Nissan та Ford не отримали більш ніж 10 попереджень від OSHA, в той час, як VW, BMW і Subaru не отримали взагалі. Водночас Rivian відповіла, що більшість з цих попереджень згодом були відхилені спеціалістами, проте колишні співробітники OSHA розповіли журналістам, що організація часто знижувала рейтинг попереджень, щоб спонукати автовиробників покращити безпеку та уникнути судових процесів.





Працівники заводу розповіли Bloomberg, що серед основних небезпек на виробництві – використання вилкових навантажувачів для штовхання візків навколо заводу та протікання даху над частиною приміщення, де зберігаються батареї.

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Одна колишня співробітниця навіть стверджувала, що її вирвало рідиною після того, як її змусили працювати в фарбувальному цеху без належного дихального апарату. Прессекретар компанії заявив, що Rivian завжди надає все необхідне обладнання для безпеки своїх робітників й “пишається високим рівнем безпеки, який продовжує покращуватися з року в рік”.