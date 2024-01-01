Rivian R1T потрапив в ураган Хелен, але продовжив працювати штатно

Компанія Rivian раніше заявляла, що електропікап R1T може впоратися «практично з усім». Як виявилось, автівка може витримати навіть надпотужну негоду.

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Кадрами з наслідками урагану Хелен поділився власник Rivian Джошуа Вінсент Сауер. Він повідомив, що залишив своє авто на парковці в четвер, а вже в суботу знайшов його приблизно в 50 метрах від місця. У своєму відео на Facebook чоловік припустив, що автомобіль віднесли паводкові води.

На кадрах помітно, що фактично увесь автомобіль покритий липким глинястим брудом й мав воду у вантажному відділенні. Однак, коли чоловік відчинив двері авто, Rivian запустився штатно, так ніби й нічого не сталось.

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До слова, Ешвілл був одним із районів, які найбільше постраждали від урагану Хелен, оскільки кількість загиблих зросла майже до 180. За даними AP News, це було одне із найсильніших стихійних лих в історії США.