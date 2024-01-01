Rivian R1T попал в ураган Хелен, но продолжил работать штатно

Компания Rivian ранее заявляла, что электропикап R1T может справиться "практически со всем". Как оказалось, автомобиль может выдержать даже сверхмощную непогоду.

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Кадрами с последствиями урагана Хелен поделился владелец Rivian Джошуа Винсент Сауэр. Он сообщил, что оставил свое авто на парковке в четверг, а уже в субботу нашел его примерно в 50 метрах от места. В своем видео на Facebook мужчина предположил, что автомобиль унесли паводковые воды.

На кадрах заметно, что фактически весь автомобиль покрыт липкой глинистой грязью и имел воду в грузовом отделении. Однако, когда мужчина открыл дверь авто, Rivian запустился штатно, так будто и ничего не произошло.

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К слову, Эшвилл был одним из районов, которые больше всего пострадали от урагана Хелен, поскольку количество погибших возросло почти до 180. По данным AP News, это было одно из самых сильных стихийных бедствий в истории США.