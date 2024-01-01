Работу украинского военного беспилотного транспортера Protector показали на видео

В начале сентября мы уже рассказывали об уникальном роботизированном автомобиле компании "Украинская бронетехника", дебютировавшем на выставке MSPO-2024 в Польше. И вот появился повод снова вернуться к этой теме.

Колесная 4-тонная машина имеет двигатель на 190 л.с. может развивать скорость 60 километров в час. Корпус ее кузова имеет баллистическую защиту на уровне Stanag 4569 level 1. О дебюте на польской выставке с международным статусом говорится на странице производителя.

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Тогда во время презентации этой логистической платформы гендиректор ООО "Украинская Бронетехника" Владислав Бельбас подчеркнул, что безопасное выполнение угрожающих миссий побудило к идеологии создания универсальной платформы UGV Protector.

"Работая над этой совершенно новой для нашей компании разработкой, мы анализировали опыт военных, которые находятся на линии боевого соприкосновения и работают с наземными беспилотными платформами. Этот робот создан для повышения безопасности и оперативной эффективности военнослужащих на поле боя", – уточнил тогда Владислав Бельбас.



Фото: Украинская Бронетехника

Роботизированный транспортер переднего края Protector с уровнем баллистической защиты Level 1 по STANAG 4569 создан на базе автомобиля 4х4. Платформа за один раз может тянуть на себе до 1200 кг.

Ее мощный 190-сильный турбодизель способен разгонять транспортер до 65 км/ч и при этом иметь экономный расход топлива – 12 л на 100 км. Большие колеса и благоприятный клиренс позволяют переходить брод с глубиной 1 метр.

Для обеспечения хода в случае повреждения колес там есть вставки Run-Flat, благодаря чему машина может проехать еще полсотни километров. При этом оператор может управлять транспортером на расстоянии 10 – 12 км, а при благоприятных рельефных условиях – даже больше.

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На странице "Украинской Бронетехники" в Facebook появился интересный видеосюжет (см. видео внизу) об этой машине. Разработчики показали своего беспилотника журналистам канала NV.

Наши коллеги смонтировали интересное видео об этой машине, которое демонстрирует работу дистанционно управляемого "Протектора" в сложных рельефных условиях.

Такие транспортеры переднего края действительно крайне необходимы нашим защитникам на фронте. Их важно иметь не только в обороне, но и в наступлении, глубоких рейдах по тылу врага, когда значительную по весу ношу бойцы тянут не на себе, а везут на низенькой платформе.