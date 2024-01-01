Роботу українського військового безпілотного транспортера Protector показали на відео

На початку вересня ми вже розповідали про унікальний роботизований автомобіль компанії "Українська бронетехніка", що дебютував на виставці MSPO-2024 у Польщі. І ось з’явився привід знову повернутися до цієї теми.

Колісна 4-тонна машина має двигун на 190 к.с. і може розвивати швидкість 60 кілометрів на годину. При цьому корпус її кузова має балістичний захист на рівні Stanag 4569 level 1. Про дебют на польській виставці з міжнародним статусом йдеться на сторінці виробника.

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Тоді під час презентації цієї логістичної платформи гендиректор ТОВ "Українська Бронетехніка" Владислав Бельбас підкреслив, що безпечне виконання загрозливих місій спонукало до ідеології створення універсальної платформи UGV Protector.

"Працюючи над цією абсолютно новою для нашої компанії розробкою, ми аналізували досвід військових, які перебувають на лінії бойового дотику та працюють із наземними безпілотними платформами. Цей робот створений для підвищення безпеки та оперативної ефективності військовослужбовців на полі бою", – уточнив тоді Владислав Бельбас.



Фото: Українська Бронетехніка

Роботизований транспортер переднього краю Protector з рівнем балістичного захисту Level 1 по STANAG 4569 створений на базі автомобіля 4х4. Платформа за один раз може тягнути на собі до 1200 кг.

Її потужний 190-сильний турбодизель спроможний розганяти транспортер до 65 км/год і при цьому мати економну витрату палива – 12 л на 100 км. Великі колеса та сприятливий кліренс дозволяють переходити брід з глибиною 1 метр.

Для забезпечення ходу у разі пошкодження коліс там є вставки Run-Flat, завдяки чому машина може проїхати ще півсотню кілометрів. При цьому оператор може керувати транспортером на відстані 10 – 12 км, а при сприятливих рельєфних умовах – навіть більше.

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На сторінці "Української Бронетехніки" в Facebook з’явився цікавий відеосюжет (див. відео внизу) про цю машину. Розробники показали свого безпілотника журналістам каналу NV.

Наші колеги змонтували цікаве відео про цю машину, яке демонструє роботу дистанційного керованого "Протектора" в складних рельєфних умовах.

Такі транспортери переднього краю дійсно вкрай необхідні нашим захисникам на фронті. Їх важливо мати не тільки в обороні, але й в наступі, глибоких рейдах по тилу ворога, коли значну по вазі ношу бійці тягнуть не на собі, а везуть на низенькій платформі.