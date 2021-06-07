Этап Чемпионата Украины прошел 5-6 июня в Трускавце. Как и во время соревнований в Монте-Карло, зрители могли видеть проезды по трассе из окон и балконов домов и ресторанов.

Всего лишь 2 км и 600 м скоростных отрезков принесли небольшую сенсацию: экипаж команды DENSO X-Team Юрия Хомицкого/Андрея Рощенко из Subaru Impreza 22b STI выиграл оба проезда по заасфальтированным улицам, причем во время второго проезда только они выехали с одной минуты 20 секунд.

Но уже долгие гравийные проезды воскресными допами показали всю силу действующих Чемпионов Украины из команды BuduNasypat RT – Александра Салюка с Владимиром Равинским и их Mitsubishi Lancer Evo X. Результатом стала закономерная победа и лидерство в общем зачете в Абсолюте и классе 4WD Open.

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Для самого Александра 10-е выступление на "Галиции" также стало 100-ым на этапах URC (если также учитывать три ралли в качестве штурмана в начальной фазе раллийной карьеры), а еще вывело его в единоличные лидеры по количеству выигранных "Галиция" в Абсолюте – 4.

Экипаж Хомицкий/Рощенко потеряли несколько позиций с начала воскресной части соревнований, но в дальнейшем не было сомнений в их превосходстве над остальными оппонентами, поэтому второе место и 14-й подиум в карьере URC – это закономерный успех.

Этого не скажешь о ведущем экипаже TECE Binotel Racing Team Антона Корзуна/Павла Кононова с Mitsubishi Lancer Evo IX. Досадную потерю времени и подиумной позиции на предпоследний СД можно было считать лишь цветочками, а вот оставленный автомобиль в канаве на финальных километрах СД8 "Укрнафты Реверс" означал завершение игры для Чемпиона Украины 2019 года.

Вакантное место на подиуме сразу же заняли фавориты зрительских симпатий – Каролис Кайрис и Мариус Кайрис с Mitsubishi Lancer Evo IX. Литовцы третьи гонки подряд проводят в URC и получают второй подиум в Абсолюте и 4WD Open. От Хомицкого/Рощенко их отделило 15,6 секунды. Осталось только узнать, когда увидим экипаж в следующий раз.

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Отдельно отметим еще одних участников класса 4WD Open Александра Козлова и Александра Островского из команды Mogul Racing Team. Их Subaru Impreza STi N12 выбыл из борьбы на СД4 и вернулся к соревнованиям по системе Rally2 уже на следующий доп. И на финише им не хватило лишь 3,8 секунды до победителя класса Cross Country. Но этого было достаточно для получения обоими экипажами Трофея имени Юрия Кочмара за минимальный разрыв между участниками.

А вот другими триумфаторами Трофея Кочмара и победителями вышеупомянутого класса Cross Country стали представители Autolife Racing – Василий Водолага/Алексей Ляшенко с автомобилем Hellcat, построенным на основе Land Rover.

Второе место на этапе и лидерство в классе осталось за представителями Eurolamp WRT – Константином Полийчуком/Денисом Татарко с Mitsubishi Pajero. Подиум дополнили TECE Binotel Racing Team благодаря Андрею Поводу с Евгением Миронюком и их Toyota FJ Cruiser. Однако и здесь не обошлось без системы Rally2 – задний мост их авто сбоил на городских участках, а потому пришлось работать над коварным редуктором.

Хорошо начали в классе 2WD Open литовцы Довилас Чиутеле/Донатас Звицевичиус с Lada 2105 VFTS. Однако солидная потеря времени на СД5 вывела экипаж из претендентов на победу, а СД7 – со списка финишеров. Вышеназванная СД5 "Орив Реверс" оставляла преимущество DENSO X-Team и Сергея и Анастасии Ивченко с Honda Civic Type-R EP3 до тех пор, пока следующий, шестой по счету доп, не вывел во главу угла лидеров и оставил их такими до финиша единственных представителей команды MOST – Сергея Рудьковского/Андрея Николаева с BMW 318i. Третье место на подиуме, после дисквалификации (потеряли корнет под финиш соревнований) немцев Конрада Рюдигера/Аарона Юнгниккеля с Lada 2105 VFTS, отошло литовцам Овидийусу Книшиусу/Нерийусу Килокису с BMW 325 Ti Compact, которые еще и оформили дебют в URC.

Четвертыми в 2WD Open и лучшими среди женских экипажей в итоге стали Зулихан Биджанова, для которой этот старт был десятым на этапах URC, и Мария Попко, которая вернулась в штурманское кресло.

Зулихан и Мария к финишу добрались раньше серебряных призеров класса 2WD – Гриценко Юлии и Натальи Сандалович. Интересно было слушать, как после финиша Юлия рассказывала о потере гидроусилителя ее Honda Civic EG6.

Тем не менее едва ли не самой большой потерей финального допа ралли был автомобиль Lada Samara 2108 надежды Соболевой/Арины Яровенко. Экипаж не смог реанимировать автомобиль на финальные 8,9 км боевой дистанции. Сервисники команды поговаривают, что дело в топливной помпе, но окончательно еще неизвестно. Вот так мы потеряли потенциального победителя (чуть ли не лучшего достояния TECE Binotel Racing Team) для женского зачета, отдельной категории Rally Legend и класса 2WD, что также означало бы лидерство в сезоне…

Которое, впрочем, было унаследовано, как и победа в 2WD и командном зачете на этапе, DENSO X-Team с Валерием Терещенко/Максимом Писанкой и ZAZ Lanos. Для Валерия и Максима эта победа стала дебютной.

Следующий этап чемпионата Украины по ралли состоится 2-3 июля в Коломые на "Ралли Трембита". А 9-10 июля там пройдет очередной этап Чемпионата Украины по горным гонкам.

Автор: Павел 'K-Very' Воробьев

Фото: Евгений Хитрук