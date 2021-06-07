Етап Чемпіонату України пройшов 5-6 червня в Трускавці. Як і під час змагань в Монте-Карло, глядачі могли бачити проїзди трасою з вікон та балконів будинків і ресторанів.

Загалом лише 2 км та 600 м швидкісних відрізків принесли невеличку сенсацію: екіпаж команди DENSO X-Team Юрія Хоміцького/Андрія Рощенка зі Subaru Impreza 22B STI виграв обидва проїзди заасфальтованими вулицями, причому під час другого проїзду лише вони виїхали з однієї хвилини 20 секунд.

Але вже довгі гравійні проїзди недільними допами показали усю силу чинних Чемпіонів України з команди BuduNasypat RT – Олександра Салюка з Володимиром Равінським та їх Mitsubishi Lancer Evo X. Результатом стала закономірна перемога та лідерство в загальному заліку в Абсолюті та класі 4WD Open.

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Для самого Олександра 10-ий виступ на "Галіції" також став 100-им на етапах URC (якщо також враховувати три ралі у якості штурмана в початковій фазі ралійної кар'єри), а ще вивів його у одноосібні лідери за кількістю виграних "Галіція" в Абсолюті – 4.

Екіпаж Хоміцький/Рощенко втратили кілька позицій з початку недільної частини змагань, але надалі не було сумнівів у їхній перевазі над рештою опонентів, тому друге місце та 14-ий подіум в кар'єрі URC є закономірним успіхом.

Цього не скажеш про провідний екіпаж TECE Binotel Racing Team Антона Корзуна/Павла Кононова з Mitsubishi Lancer Evo IX. Прикру втрату часу та подіумної позиції на передостанній СД можна було вважати лише квіточками, а ось залишений автомобіль в канаві на фінальних кілометрах СД8 "Укрнафти Реверс" означав завершення гри для Чемпіона України 2019 року.

Вакантне місце на подіумі одразу ж зайняли фаворити глядацьких симпатій – Кароліс Кайріс та Маріус Кайріс із Mitsubishi Lancer Evo IX. Литовці треті перегони поспіль проводять в URC та здобувають другий подіум в Абсолюті та 4WD Open. Від Хоміцького/Рощенко їх відділило 15,6 секунди. Залишилося тільки дізнатися, коли побачимо екіпаж наступного разу.

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Окремо відзначимо ще одних учасників класу 4WD Open Олександра Козлова та Олександра Островського з команди Mogul Racing Team. Їх Subaru Impreza STi N12 вибув із боротьби на СД4 та повернувся до змагань за системою Rally2 вже наступного допу. І на фініші їм не вистачило лише 3,8 секунди до переможця класу Cross Country. Але цього було досить для здобуття обома екіпажами Трофею імені Юрія Кочмара за мінімальний розрив між учасниками.

А ось іншими тріумфаторами Трофею Кочмара та переможцями вищезгаданого класу Cross Country стали представники Autolife Racing – Василь Водолага/Олексій Ляшенко з автомобілем Hellcat, збудованим на основі Land Rover.

Друге місце на етапі та лідерство у класі залишилося за представниками Eurolamp WRT – Костянтином Полійчуком/Денисом Татарко з Mitsubishi Pajero. Подіум доповнили TECE Binotel Racing Team завдяки Андрію Поводу з Євгеном Миронюком та їх Toyota FJ Cruiser. Проте й тут не обійшлося без системи Rally2 – задній міст їх авто збоїв на міських відрізках, а тому довелося працювати над підступним редуктором.

Добре розпочали в класі 2WD Open литовці Довілас Чіутеле/Донатас Звіцевічіус з Lada 2105 VFTS. Проте солідна втрата часу на СД5 вивела екіпаж із претендентів на перемогу, а СД7 – зі списку фінішерів. Вищеназвана СД5 "Орів Реверс" залишала перевагу DENSO X-Team та Сергія й Анастасії Івченко з Honda Civic Type-R EP3 аж допоки наступний, шостий за ліком доп, не вивів на чільне місце лідерів та залишив їх такими до фінішу єдиних представників команди MOST - Сергія Рудьковського/Андрія Ніколаєва з BMW 318i. Третє місце на подіумі, після дискваліфікації (втратили корнет під фініш змагань) німців Конрада Рюдіґера/Аарона Юнґніккеля з Lada 2105 VFTS, відійшло литовцям Овідійусу Книшіусу/Нерійусу Кілокису з BMW 325 Ti Compact, які ще й оформили дебют в URC.

Четвертими в 2WD Open та найкращими серед жіночих екіпажів у підсумку стали Зуліхан Біджанова, для якої цей старт був десятим на етапах URC, та Марія Попко, яка повернулася в штурманське крісло.

Зуліхан та Марія на фінішу дісталися раніше за срібних призерів класу 2WD – Юлію Гриценко та Наталію Сандалович. Цікаво було слухати, як після фінішу Юлія розповідала про втрату гідропідсилювача її Honda Civic EG6.

Тим не менше, чи не найбільшою втратою фінального допу ралі був автомобіль Lada Samara 2108 Надії Соболєвої/Арини Яровенко. Екіпаж не зміг реанімувати автомобіль на фінальні 8,9 км бойової дистанції. Сервісники команди подейкують, що справа в паливній помпі, але остаточно ще невідомо. Ось так ми втратили потенційного переможця (чи не найкращого надбання TECE Binotel Racing Team) для жіночого заліку, окремої категорії Rally Legend та класу 2WD, що також означало б лідерство у сезоні…

Яке, втім, було успадковане, як і перемога в 2WD та командному заліку на етапі, DENSO X-Team з Валерієм Терещенко/Максимом Писанкою та ZAZ Lanos. Для Валерія та Максима ця перемога стала дебютною.

Наступний етап чемпіонату України з ралі відбудеться 2-3 липня в Коломиї на "Ралі Трембіта". А 9-10 липня там пройде черговий етап Чемпіонату України з гірських перегонів.

Автор: Павло 'K-Very' Воробйов

Фото: Євгеній Хитрук