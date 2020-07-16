Новый дизель из семейства Ingenium объемом 3 литра заменит трехлитровый V6 и 4,4-литровый V8.

Вместе с обновлением моторной линейки для Range Rover и Range Rover Sport, производитель подготовил несколько обновок и в других аспектах. А также особую юбилейную версию в честь 50-летия Range Rover.

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Спецверсия Range Rover Fifty будет выпущена ограниченным тиражом в 1 970 экземпляров – эта цифра является годом появления модели в линейке производителя. Основой для нее послужит Range Rover в исполнении Autobiography с двумя вариантами 22-дюймовых дисков и особыми эстетическими деталями. Такой дизайн предложат для внедорожников со стандартной и удлиненной колесной базой, в четырех оттенках кузова. В качестве дополнительной опции предлагается три дополнительных цвета от подразделения персонализации SVO, которые повторяют окраску оригинального Range Rover.

Фото: особые версии Range Rover и Range Rover Sport 2021 модельного года / JLR

Что касается обновления моторной гаммы, то рядные турбодизели с 48-вольтовыми электрическими усилителями будут предлагаться в трех исполнениях:

D250 (249 л.с. и 600 Нм),

D300 (300 л.с. и 650 Нм),

D350 (350 л.с. и 700 Нм).

Еще одна новинка в честь 50-летия модели – "зачерненный" Range Rover SVAutobiography Dynamic Black. Для модели Range Rover Sport приготовили три особые версии: SVR Carbon Edition, HSE Silver и Dynamic Black.

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