Новий дизель з сімейства Ingenium об'ємом 3 літри замінить трилітровий V6 і 4,4-літровий V8.

Разом з оновленням моторної лінійки для Range Rover та Range Rover Sport, виробник підготував кілька обновок і в інших аспектах. А також особливу ювілейну версію на честь 50-річчя Range Rover.

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Спецверсія Range Rover Fifty буде випущена обмеженим накладом з 1970 екземплярів – ця цифра є роком появи моделі в лінійці виробника. Основою для неї послужить Range Rover у виконанні Autobiography з двома варіантами 22-дюймових дисків та особливими естетичними деталями. Такий дизайн запропонують для позашляховиків зі стандартною та подовженою колісною базою, в чотирьох відтінках кузова. У якості додаткової опції буде запропоновано три додаткових кольори від підрозділу персоналізації SVO, котрі повторюють забарвлення оригінального Range Rover.

Фото: особливі версії Range Rover та Range Rover Sport 2021 модельного року / JLR

Що ж до оновлення моторної гами, то рядні турбодизелі з 48-вольтовими електричними посилювачами будуть пропонуватись у трьох виконаннях:

D250 (249 к.с. і 600 Нм),

D300 (300 к.с. і 650 Нм),

D350 (350 к.с. і 700 Нм).

Ще одна новинка на честь 50-річчя модель – “зачорнений” Range Rover SVAutobiography Dynamic Black. Для моделі Range Rover Sport приготували три особливі версії: SVR Carbon Edition, HSE Silver та Dynamic Black.

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