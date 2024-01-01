Раритетный мотоцикл Cyclone продали более чем за миллион долларов

В мире сохранились в рабочем состоянии только пять Cyclone V-Twin, выпускавшихся в 1913-1915 годах. Об этом сообщает Popular Science.

Первый мотоцикл выставили на аукцион за 1 миллион долларов. Поскольку этот ярко-желтый байк является чрезвычайно редким, то его цена выросла: отреставрированный Cyclone V-Twin 1915 года выпуска продан за 1 320 000 долларов во время аукциона Mecum.

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Мотоцикл поступил в продажу из коллекции Urban S. Hirsch III. Cyclone ранее принадлежал покойному Урбану С. Хиршу III, богатому газетному магнату, который любил быстрые поездки. До аукциона мотоциклы Хирша были выставлены в частном музее, расположенном в его собственном подворье.

Модель редкая. Учитывая короткий производственный цикл с 1913 по 1915 годы, на данный момент их не так много. Как указано в описании Mecum, из 14 Cyclones, дошедших до наших дней, только пять "на ходу".

V-образный двухцилиндровый двигатель мотоцикла Cyclone с левой и правой проекции. Коллаж: Авто24

Модель остается ключевой частью истории мотоциклов. Разработанный инженером Эндрю Стрэндом двигатель Cyclone 61 CI (996 куб. см) с 45-градусной V-образной двухцилиндровой схеме стал первым в США, в котором использовался верхний распределительный вал. Он имел 45 л.с. и в то время был самым мощным двигателем.

На Cyclone можно было набрать скорость более 100 миль в час (160,9 км/ч), но производитель не рекомендовал этого делать. Зато давался совет постоянно доливать в двигатель масло – Cyclone считался из-за этого не очень надежным на длинных дистанциях.

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Чтобы верхний распределительный вал получал смазку, в мотоцикле использовалась масляная скважина, которая поставляла масло непосредственно на каждый распределительный вал. Хотя это повышало вероятность перегрева, водители часто останавливались, чтобы добавить дополнительное масло во время дальних подъемов.

О новом владельце ничего не сообщается. Но точно известно, что владелец "Циклона" не сможет кататься этим мотоциклом по дорогам общего пользования, поскольку по закону такого допуска он не получил.

В архивах отыскали даже рекламный проспект Cyclone более 100-летней давности. Коллаж: Авто24

Субботний аукцион побил предыдущий рекорд самого дорогого мотоцикла, установленный в 2023 году, когда Harley-Davidson "Strap Tank" 1908 года выпуска был продан за 935 000 долларов. Кстати, он тоже принадлежал покойному Урбану С. Хиршу III.