Раритетний мотоцикл Cyclone продали більш ніж за мільйон доларів

У світі збереглися в робочому стані лише п'ять Cyclone V-Twin, що випускалися у 1913-1915 роках. Про це повідомляє Popular Science.

Перший мотоцикл виставили на аукціон за 1 мільйон доларів. Оскільки цей яскраво-жовтий байк є надзвичайно рідкісним, то його ціна зросла: відреставрований Cyclone V-Twin 1915 року випуску проданий за 1 320 000 доларів під час аукціону Mecum.

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Мотоцикл надійшов у продаж з колекції Urban S. Hirsch III. Cyclone раніше належав покійному Урбану С. Хіршу III, багатому газетному магнату, який любив швидкі поїздки. До аукціону мотоцикли Хірша були виставлені в приватному музеї, розташованому в його власному обійсті.

Модель рідкісна. З огляду на короткий виробничий цикл з 1913 по 1915 роки, на цей час їх не так багато. Як зазначено в описі Mecum, із 14 Cyclones, що дійшли до сьогодення, лише п'ять "на ходу".

V-подібний двоциліндровий двигун мотоцикла Cyclone з лівої та правої проєкції. Колаж: Авто24

Модель залишається ключовою частиною історії мотоциклів. Розроблений інженером Ендрю Стрендом двигун Cyclone 61 CI (996 куб. см) з 45-градусною V-подібною двоциліндровою схемою став першим у США, в якому використовувався верхній розподільний вал. Він мав 45 к.с. і на той час був найпотужнішим двигуном.

На Cyclone можна було набрати швидкість понад 100 миль на годину (160,9 км/год), але виробник не рекомендував цього робити. Натомість давалася порада постійно доливати у двигун оливу – Cyclone вважався через це не дуже надійним на довгих дистанціях.

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Щоб верхній розподільний вал отримував змащення, в мотоциклі використовувалася масляна свердловина, яка постачала оливу безпосередньо на кожен розподільний вал. Хоча це підвищувало ймовірність перегріву, водії часто зупинялися, щоб додати додаткову оливу під час далеких підйомів.

Про нового власника нічого не повідомляється. Але достеменно відомо, що власник "Циклона" не зможе кататися цим мотоциклом дорогами загального користування, оскільки за законом такого допуску він не отримав.

В архівах відшукали навіть рекламний проспект Cyclone понад 100-річної давнини. Колаж: Авто24

Суботній аукціон побив попередній рекорд найдорожчого мотоцикла, встановлений у 2023 році, коли Harley-Davidson "Strap Tank" 1908 року випуску був проданий за 935 000 доларів. До речі, він теж належав покійному Урбану С. Хіршу III.