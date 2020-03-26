Также известны даты выхода внедорожников Toyota Tundra, Sequoia, 4Runner и минивэна Sienna.

Всего один снимок раскрыл целую кучу секретов компании Toyota. “Дорожная карта” – график автопроизводителя по выводу новых моделей, показывает планы Toyota на ближайшие три года.

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Благодаря этой утечке, теперь есть информация о сроках появления на рынке нескольких моделей японской марки, и если в появлении на рынке обновленных моделей Tundra или Sequoia никто не сомневался, то преемник для спортивного купе GT86 до этого времени оставался под вопросом.

Но фотография с дилерской презентации, обнародованная в инстаграм-аккаунте @allcarnews поставила точку в спорах по этому поводу. На слайде указано, что преемником Toyota GT86 летом 2021 года станет спорткупе под названием GR86, разработка которого ведется совместно с Subaru. Кроме того, ясно, что спорткар сохранит заднеприводную трансмиссию и получит турбомотор мощностью 259 лошадиных сил.

Осенью этого года Toyota пополнит свою линейку обновленным минивэном Sienna с гибридной силовой установкой, а также выведет новый кроссовер, название которого не указано. Планы на 2021 год включают выход обновленного пикапа Tundra – это будет третий рестайлинг с 2006 года. А уже в 2022 году японский автопроизводитель намерен вывести обновленные внедорожники Sequoia и 4Runner.

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