Також відомі дати виходу позашляховиків Toyota Tundra, Sequoia, 4Runner та мінівена Sienna.

Лише один знімок розкрив цілу купу секретів компанії Toyota. “Дорожня карта” – графік автовиробника з виводу нових моделей, показує плани Toyota на найближчі три роки.

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Завдяки цьому витоку, тепер є інформація про терміни появи на ринку кількох моделей японської марки, та якщо в появі на ринку оновлених моделей Tundra чи Sequoia ніхто не сумнівався, то наступник для спортивного купе GT86 до цього часу залишався під питанням.

Та фотографія з дилерської презентації, оприлюднена в інстаграм-аккаунті @allcarnews поставила крапку в суперечках з цього приводу. На слайді вказано, що наступником Toyota GT86 влітку 2021 року стане спорткупе під назвою GR86, розробка якого буде ведеться спільно з Subaru. Крім того, ясно, що спорткар збереже задньопривідну трансмісію та отримає турбомотор потужністю 259 кінських сил.

Восени цього року Toyota поповнить свою лінійку оновленим мінівеном Sienna з гібридною силовою установкою, а також виведе новий кросовер, назва якого не вказана. Плани на 2021 рік включають вихід оновленого пікапа Tundra – це буде третій рестайлінг з 2006 року. А вже у 2022 році японський автовиробник має намір вивести оновлені позашляховики Sequoia і 4Runner.

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