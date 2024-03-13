Мастера из YouTube-канала Real Life Exotics решили восстановить редкий суперкар от Ferrari, который, судя по его состоянию, пережил тяжелое ДТП. Несмотря на оптимистичные настроения команды, автомобиль оказался в ужасном состоянии.

Как оказалось, разбитая Ferrari имела катастрофические повреждения и в жизни выглядела гораздо хуже, чем на фото: передний бампер и правая фара просто уничтожены, а крылья, двери и пороги во вмятинах.

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Кроме того, под днищем автомобиля была лужа из масла. Также отсутствует часть диффузора, все подушки безопасности сработали, лобовое стекло треснуло, а подвеску придется ремонтировать.

В общем, продажа этого авто на запчасти, была бы гораздо выгоднее его восстановления. Двигатель авто - 6,5-литровый V12 удалось запустить, однако его нельзя считать исправным, из-за того, что из него вытекает масло. Ferrari 812 Superfast имеет мощность в 789 лошадиных сил и разгон от 0 до 100 км/ч за 2,9 секунды.

Команда Real Life Exotics решила, что стоит сначала разобрать весь автомобиль и после проверки всех элементов начать поиск запчастей. Разборку авто решили начать с подвески.

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Работы над этим Ferrari 812 Superfust оказалось настолько много, что мастера решили показать его ремонт в. К тому же сложностей команде добавляет стоимость запчастей и долгое время их доставки.