Майстри з YouTube-каналу Real Life Exotics вирішили відновити рідкісний суперкар від Ferrari, який, судячи з його стану, пережив важку ДТП. Попри оптимістичні настрої команди, автомобіль виявися в жахливому стані.

Як виявилось, розбита Ferrari мала катастрофічні пошкодження й в житті виглядала набагато гірше, ніж на фото: передній бампер та права фара просто знищені, а крила, двері та пороги у вм’ятинах.

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Крім того, під днищем автомобіля була калюжа з мастила. Також відсутня частина дифузора, усі подушки безпеки спрацювали, лобове скло тріснуло, а підвіску доведеться ремонтувати.

Загалом, продаж цього авто на запчастини, був би набагато вигіднішим за його відновлення. Двигун авто - 6,5-літровий V12 вдалось запустити, однак його не можна вважати справним, через те, що з нього витікає мастило. Ferrari 812 Superfast має потужність у 789 кінських сил й розгін від 0 до 100 км/год за 2,9 секунди.

Команда Real Life Exotics вирішила, що варто спочатку розібрати весь автомобіль й після перевірки усіх елементів почати пошук запчастин. Розборку авто вирішили почати з підвіски.

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Роботи над цим Ferrari 812 Superfust виявилось настільки багато, що майстри вирішили показати його ремонт у. До того ж складнощів команді додає вартість запчастин та довгий час їх доставки.