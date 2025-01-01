Разведчики получили автомобили для выполнения опасных задач

На своем сайте разведчики указали, что это не просто действенная, а очень своевременная помощь для спецназовцев, которые действуют на горячих участках фронта.

Потребность в такой технике большая, поскольку довольно часто отряды ГУР находятся не просто "на нуле", а далеко за ним - в прифронтовой зоне врага или в его глубоком тылу. Поэтому неприхотливые к дорожным условиям внедорожные автомобили SsangYong Actyon пригодятся.

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Это – модель дизельного исполнения с двигателем М200XDi, хотя у производителя есть бензиновые модификации силовым агрегатом G2,3 (по лицензии Mercedes-Benz).

Обычно на рынке они продаются с автоматической коробкой передач на 4/6 ступеней хода, но не спадает популярность на 5 передач МКПП, что более практична в условиях бездорожья. Надежности на внедорожной местности добавляет трехслойная рама лонжеронного типа.

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Здесь полный привод part-time, основная ведущая колесная пара – задняя. Водитель переключает режимы работы привода кнопкой в зависимости от дорожных условий. Вместо привычной листовой рессоры подвеска автомобиля с двухрядным салоном (2+3) получила спиральную пружину, что на бездорожье дает лучший результат.

Для разведки и дальнего рейда такой кроссовер как раз. Его полезная нагрузка 705 кг, а тяговое усилие достигает 2,3 тонны. На это разведчики также обратили внимание и поблагодарили благотворителей за подарок.

Фото: ГеройСаг