Розвідники отримали автомобілі для виконання небезпечних завдань

На своєму сайті розвідники вказали, що це не просто дієва, а дуже вчасна допомога для спецпризначенців, котрі діють на найгарячіших ділянках фронту.

Потреба в такій техніці велика, оскільки досить часто загони ГУР перебувають не просто "на нулі", а далеко за ним - у прифронтовій зоні ворога чи у його глибокому тилу. Тож невибагливі до дорожніх умов позашляхові автомобілі SsangYong Actyon стануть в пригоді.

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Це – модель дизельного виконання з двигуном М200XDi, хоча у виробника є бензинові модифікації силовим агрегатом G2,3 (за ліцензією Mercedes-Benz).

Зазвичай на ринку вони продаються з автоматичною коробкою передач на 4/6 ступенів ходу, але не спадає популярність на 5 передач МКПП, що практичніша в умовах бездоріжжя. Надійності на позашляховій місцевості додає тришарова рама лонжеронного типу.

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Тут повний привід part-time, основна ведуча колісна пара – задня. Водій перемикає режими роботи приводу кнопкою залежно від дорожніх умов. Замість звичної листової ресори підвіска автомобіля з дворядним салоном (2+3) отримала спіральну пружину, що на бездоріжжі дає кращий результат.

Для розвідки та далекого рейду такий кросовер як раз. Його корисне навантаження 705 кг, а тягове зусилля досягає 2,3 тонни. На це розвідники також звернули увагу й подякували благодійникам за подарунок.

Фото: ГеройCar