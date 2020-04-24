Строительством развязок возле Киева будет заниматься азербайджанская компания Evrascon.

Об этом сообщил Руководитель агентства Укравтодор Александр Кубраков.”Обещали решить наболевшую проблему с развязками на въездах в Киев. Имеем результат-Укравтодор определил победителей тендера по строительству транспортных развязок на автомобильных дорогах М-05 Киев-Одесса и М-06 Киев-Чоп", - написал на своей странице в соцсети глава Укравтодора.

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Развязки будут построены на трех участках:

строительство транспортной развязки на автомобильной дороге М-05 Киев – Одесса: Лот 1, км 15+390 (посмотреть на карте: bit.ly/2RDs8uB);

строительство транспортной развязки на автомобильной дороге М-05 Киев – Одесса: Лот 2, км 21+847 (посмотреть на карте: bit.ly/3ei8sGd);

строительство транспортной развязки на автомобильной дороге М-06 Киев –Чоп: Лот 3, км 21+767 (посмотреть на карте: bit.ly/2yZqrkG).

По результатам тендерных процедур, которые проводятся в соответствии с правилами ЕИБ и ЕБРР, победителем определена – Euro-Asian Construction Corporation “Evrascon”.

Евроазиатская Строительная Корпорация “EVRASCON” (бывшая “Azerkorpu”) была создана в 1968 году в Баку при Министерстве транспортного строительства СССР и начала свою деятельность как “Мостозагин-100”. В результате проведенной приватизации в 2001 году компания получила статус акционерного общества. Сейчас компания имеет офисы в Москве, Кишеневе, Кызылорде и Бухоре.

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