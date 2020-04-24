Будівництвом розв’язок біля Києва буде займатись азербайджанська компанія Evrascon

Про це повідомив Керівник агентства Укравтодор Александр Кубраков.”Обіцяли вирішити наболілу проблему із розв’язками на в’їздах до Києва. Маємо результат – Укравтодор визначив переможців тендеру з будівництва транспортних розв’язок на автомобільних дорогах М-05 Київ – Одеса та М-06 Київ – Чоп”, - написав на своїй сторінці у соцмережі голова Укравтодору.

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Розв’язки будуть побудовані на трьох ділянках:

будівництво транспортної розв’язки на автомобільній дорозі M-05 Київ – Одеса: Лот 1, км 15+390 (подивитися на мапі: bit.ly/2RDs8uB);

будівництво транспортної розв’язки на автомобільній дорозі M-05 Київ – Одеса: Лот 2, км 21+847 (подивитися на мапі: bit.ly/3ei8sGd);

будівництво транспортної розв’язки на автомобільній дорозі M-06 Київ –Чоп: Лот 3, км 21+767 (подивитися на мапі: bit.ly/2yZqrkG).

За результатами тендерних процедур, які проводяться у відповідності до правил ЄІБ та ЄБРР переможцем визначено – Euro-Asian Construction Corporation “Evrascon”.

Євразійська Будівельна Корпорація “EVRASCON” (колишня “Azerkorpu”) була створена в 1968 році в Баку при Міністерстві транспортного будівництва СРСР і почала свою діяльність як “Мостозагін-100”. В результаті проведеної приватизації в 2001 році компанія отримала статус акціонерного товариства. Зараз компанія має офіси Москві, Кішеневі, Кизилорді та Бухорі.

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