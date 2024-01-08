Если есть желание стать владельцем мощного внедорожника Hummer, то не обязательно искать эту модель в автосалонах и на аукционах, поскольку ей есть довольно приличная альтернатива в виде уникальной Toyota Mega Cruiser.

На аукционной платформе Bring a Trailer в продаже появилась довольно редкая модель Mega Cruiser, тираж которой для гражданского использования у Toyota был менее 150 единиц. Военную версию внедорожника 1996 года ввез из Японии в США торговый дилер в позапрошлом году.

До этого автомобиль имел не очень популярный в Америке зеленый камуфляжный цвет. Автомобиль отчистили от коррозии, заменили лобовое стекло и убрали незначительные повреждения после аварии.

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Таким образом, автомобиль стал похож на гражданскую версию. Однако внутри остался упрощенный интерьер – дешевый, без кожи и деревянных элементов декора, что присуще гражданскому Mega Cruiser.

Известно, что Toyota выпустила почти 3000 военных автомобилей этой модели. Правда, в гражданской версии сделано и было продано лишь 133 машины Mega Cruiser.

Кабина с правым рулем содержит передние и задние откидные ковшеобразные сиденья и задний центральный диван, обитый серой тканью, а также цветную панель приборов, дверные панели и ковры.

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Здесь также есть электрические стеклоподъемники, центральная консоль, подстаканники, кондиционер, стереосистема Pioneer CD и 24-вольтовая электрическая система. В салоне предусмотрено четыре сиденья на шесть человек, что считается хорошим образцом семейного автомобиля.

В моторной нише исполинского по размерам вездехода стоит 4,1-литровый турбодизельный рядный двигатель, генерирующий 152 лошадиные силы. Такого потенциала хватает для достижения максимальной скорости 130 км/ч. Правда, спидометр рассчитан на чуть больше – 140 км/ч.

Мощность передается на все четыре колеса через четырехступенчатую автоматическую коробку передач, двухдиапазонную раздаточную коробку, три дифференциала с блокировкой и портальные оси. Фото: Bring a Trailer

Шестизначный одометр показывает пробег 169 000 километров, из которых 200 километров автомобиль наездил во время нынешнего владения. До начала аукциона цена на внедорожник подскочила до 22 250 долларов. Ожидается что стоимость возрастет и автомобиль продадут по ценнику GMC Hummer EV.