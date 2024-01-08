Якщо є охота стати власником потужного позашляховика Hummer, то не обов’язково шукати цю модель в автосалонах та на аукціонах, оскільки їй є доволі пристойна альтернатива у вигляді унікальної Toyota Mega Cruiser.

На платформі Bring a Trailer у продажу з’явилася доволі рідкісна модель Mega Cruiser, тираж якої для цивільного використання у Toyota був менш як 150 одиниць. Військову версію позашляховика 1996 року ввіз з Японії до США торговий дилер позаторік.

До цього автомобіль мав не вельми популярний в Америці зелений камуфляжний колір. Автомобіль відчистили від корозії, замінили лобове скло та вирихтували незначні пошкодження після аварії.

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Таким чином автомобіль став схожим на цивільну версію. Однак всередині лишився спрощений інтер’єр – дешевий, без шкіри та дерев’яних елементів декору, що притаманно цивільному Mega Cruiser.

Відомо, що Toyota випустила майже 3000 військових автомобілів цієї моделі. Щоправда, в цивільний версії зроблено і було продано лише 133 машини Mega Cruiser.

Кабіна з правим кермом містить передні та задні відкидні ковшеподібні сидіння та задню центральну лавку, оббиту сірою тканиною, а також кольорову панель приладів, дверні панелі та килими.

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Тут також є електросклопідіймачі, центральна консоль, підсклянники, кондиціонер, стереосистема Pioneer CD та 24-вольтова електрична система. В салоні передбачено чотири сидіння на шість осіб, що вважається гарним зразком сімейного автомобіля.

В моторній ніші кремезного за розмірами всюдихода стоїть 4,1-літровий турбодизельний рядний двигун, що генерує 152 кінські сили. Такого потенціалу вистачає для досягнення максимальної швидкості 130 км/год. Щоправда, спідометр розрахований на трішечки більше – 140 км/год.

Потужність передається на всі чотири колеса через чотириступеневу автоматичну коробку передач, дводіапазонну роздавальну коробку, три диференціали з блокуванням і портальні осі. Фото: Bring a Trailer

Шестизначний одометр показує пробіг 169 000 кілометрів, з яких 200 автомобіль наїздив під час нинішнього володіння. До початку аукціону ціна на позашляховик підскочила до 22 250 доларів. Очікується що вартість зросте й автомобіль продадуть за цінником GMC Hummer EV.