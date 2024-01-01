Редкий Mercedes-Benz W 196 R продали почти за 54 миллиона долларов

Как сообщает Carscoops, торги состоялись в музее Mercedes-Benz в минувшую субботу. Финальная стоимость этого W 196 R Stromlinienwagen в 53,9 миллиона долларов делает его самым дорогим болидом Формулы 1, когда-либо проданным, и одним из самых дорогих автомобилей в мире.

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К слову, это звание принадлежит Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe 1955 года выпуска, который сменил владельца за 143 миллиона долларов. Данный W 196 R выглядит довольно необычно, по сравнению со всеми остальными болидами Формулы 1, из-за своей необычной обтекаемой формы Stromlinienwagen. Легендарные гонщики, такие как Стирлинг Мосс и Хуан Мануэль Фанхио, довольно удачно выступали в Гран При.

Фанхио одержал три победы, а впоследствии версия W 196 R с открытыми колесами оказалась еще более успешной. Впоследствии автомобиль был подарен компанией Daimler-Benz музею Indianapolis Motor Speedway, который в этом году решил выставить автомобиль на аукцион, чтобы помочь увеличить свою текущую коллекцию из более 55 000 гоночных артефактов и 150 автомобилей.

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“Музей имел честь заботиться о W 196 R, но сумма, которую он достиг сегодня, является трансформационным вкладом в увеличение нашего фонда и долгосрочной устойчивости, а также в восстановление и расширение нашей коллекции”, - сказал Джо Хейл, президент Музея Indianapolis Motor Speedway.