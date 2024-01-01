Культовый Mercedes-Benz 300SL Gullwing 1957 года продадут за 2 миллиона долларов

Как рассказывает Carscoops, лот уйдет с молотка уже в эту субботу. Эксперты Mecum ожидают, что автомобиль будет продан по цене от 1,8 до 2 миллионов долларов, ведь этот экземпляр является 1 из 70, изготовленных в 1957 году.

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Сообщается, что редкая модель бережно обслуживался в течение десятилетий и была полностью отреставрирована в 1999 году и окрашена в серебристо-серый оттенок. Салон этого 300SL Gullwing не менее впечатляющий, чем его внешность.

Сиденья, приборную панель и пол украшает ярко-красная кожа, которая находится в идеальном состоянии. Также внимание привлекает 3-спицевый руль Nardi с деревянным рисунком, поясные ремни Alfred Baisch и большой рычаг переключения передач с ручкой кремового цвета.

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Такое отличное состояние авто объясняется пробегом всего в 33 485 километров. Под капотом авто установлено 3,0-литровый шестицилиндровый атмосферный двигатель, выдающий 215 л.с. и работающий в паре с четырехступенчатой механической коробкой передач.