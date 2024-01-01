Культовий Mercedes-Benz 300SL Gullwing 1957 року продадуть за 2 мільйони доларів

Як розповідає Carscoops, лот піде з молотка вже цієї суботи. Експерти Mecum очікують, що автомобіль буде проданий за ціною від 1,8 до 2 мільйонів доларів, адже цей екземпляр один з 70, виготовлених в 1957 році.

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Повідомляється, що рідкісна модель дбайливо обслуговувався протягом десятиліть й була повністю відреставрована у 1999 році та пофарбована у сріблясто-сірий відтінок. Салон цього 300SL Gullwing не менш вражаючий, ніж його зовнішність.

Сидіння, приладову панель й підлогу прикрашає яскраво-червона шкіра, яка знаходиться в ідеальному стані. Також увагу привертає 3-спицеве кермо Nardi з дерев’яним малюнком, поясні ремені Alfred Baisch і великий важіль перемикання передач із ручкою кремового кольору.

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Такий чудовий стан авто пояснюється пробігом всього в 33 485 кілометрів. Під капотом авто встановлено 3,0-літровий шестициліндровий атмосферний двигун, що видає 215 к.с. й працює в парі з чотириступеневою механічною коробкою передач.