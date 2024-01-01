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Рідкісний Mercedes-Benz W 196 R продали майже за 54 мільйони доларів

Цей рідкісний автомобіль Формули 1, яким керували Хуан Мануел Фанхіо та Стірлінг Мосс, нещодавно продали на аукціоні RM Sotheby's за 53,9 мільйона доларів. Для порівняння, Mercedes-AMG One коштує $2,72 мільйона, а отже, новий власник цього раритетного боліду міг би дозволити собі одразу 20 таких.
Болід Формули 1 Mercedes-Benz W 196 R 1954 року пішов з молотка за 54 мільйони доларів - Auto24

ФОТО: Carscoops|

Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen

Данило Северенчук
logo6 лютого, 20:20
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Як повідомляє Carscoops, торги відбулись в музеї Mercedes-Benz минулої суботи. Фінальна вартість цього W 196 R Stromlinienwagen в 53,9 мільйона доларів робить його найдорожчим болідом Формули 1, коли-небудь проданим, й одним з найдорожчих автомобілів у світі.

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До слова, це звання належить Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe 1955 року випуску, який змінив власника за 143 мільйони доларів. Даний W 196 R виглядає досить незвично, порівняно з усіма іншими болідами Формули 1, через свою незвичну обтічну форму Stromlinienwagen. Легендарні гонщики, такі як Стірлінг Мосс і Хуан Мануель Фанхіо, досить вдало виступали в Гран Прі.

Фанхіо здобув три перемоги, а згодом версія W 196 R з відкритими колесами виявилася ще більш успішною. Згодом автомобіль був подарований компанією Daimler-Benz музею Indianapolis Motor Speedway, який цього року вирішив виставити автомобіль на аукціон, щоб допомогти збільшити свою поточну колекцію з понад 55 000 гоночних артефактів й 150 автомобілів.

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“Музей мав честь піклуватися про W 196 R, але сума, яку він досягнув сьогодні, є трансформаційним внеском у збільшення нашого фонду та довгострокової стійкості, а також у відновлення та розширення нашої колекції”, — сказав Джо Хейл, президент Музею Indianapolis Motor Speedway.

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