Рідкісний Mercedes-Benz W 196 R продали майже за 54 мільйони доларів

Як повідомляє Carscoops, торги відбулись в музеї Mercedes-Benz минулої суботи. Фінальна вартість цього W 196 R Stromlinienwagen в 53,9 мільйона доларів робить його найдорожчим болідом Формули 1, коли-небудь проданим, й одним з найдорожчих автомобілів у світі.

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До слова, це звання належить Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe 1955 року випуску, який змінив власника за 143 мільйони доларів. Даний W 196 R виглядає досить незвично, порівняно з усіма іншими болідами Формули 1, через свою незвичну обтічну форму Stromlinienwagen. Легендарні гонщики, такі як Стірлінг Мосс і Хуан Мануель Фанхіо, досить вдало виступали в Гран Прі.

Фанхіо здобув три перемоги, а згодом версія W 196 R з відкритими колесами виявилася ще більш успішною. Згодом автомобіль був подарований компанією Daimler-Benz музею Indianapolis Motor Speedway, який цього року вирішив виставити автомобіль на аукціон, щоб допомогти збільшити свою поточну колекцію з понад 55 000 гоночних артефактів й 150 автомобілів.

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“Музей мав честь піклуватися про W 196 R, але сума, яку він досягнув сьогодні, є трансформаційним внеском у збільшення нашого фонду та довгострокової стійкості, а також у відновлення та розширення нашої колекції”, — сказав Джо Хейл, президент Музею Indianapolis Motor Speedway.