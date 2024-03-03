Мастера Hobby Shop Garage приобрели редкий белый R34 Nissan Skyline GT-R V-Spec N1 2000 года выпуска, однако, вместо того, чтобы превратить его в музейный экспонат, они планируют оборудовать авто двигателем V8 LS.

Процесс преобразования планируют показать в социальных сетях в режиме трансляции и основная цель этого проекта – оснастить автомобиль этим чрезвычайно большим двигателем всего за 48 часов.

Читайте также: Владелец BMW M2 сделал из нее настоящий уникальный музейный экспонат

Интересно, что общая стоимость этого Nissan GT-R составляет 325 тысяч долларов (средняя цена Ferrari 296 GTB 2024 года), а потому некоторые пользователи назвали такое преобразование "безумием" после того, как команда опубликовала рендеры проекта.

Изображения кажутся действительно дикими, ведь этот модифицированный двигатель на базе LS кажется малым для такого автомобиля – нагнетатель воздуха буквально "торчит" выше крыши. К тому же увидев этот рендер, становится очень трудно поверить в то, что мастера собираются установить этот V8 вместо оригинального RB25 в кузов авто всего за 48 часов.

Также мастера планируют оснастить автомобиль золотыми дисками и выхлопными трубами, которые будут торчать прямо из моторного отсека. Пока неизвестно, какую мощность будет иметь этот "Scumbag R34", как его прозвала команда – эту информацию пока держат в секрете.

Также интересно: Мастера создали уникальный Mercedes-AMG G63 мощностью 850 лошадиных сил

Трансляция начнется 13 марта и закончится через 48 часов, конечно если мастера успеют установить двигатель на место. Увидеть ее можно будет во всех социальных сетях компании.