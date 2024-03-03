Майстри Hobby Shop Garage придбали рідкісний білий R34 Nissan Skyline GT-R V-Spec N1 2000 року випуску, проте, замість того, щоб перетворити його на музейний експонат, вони планують обладнати авто двигуном V8 LS.

Процес перетворення планують показати у соціальних мережах в режимі трансляції й основна мета цього проєкту – оснастити автомобіль цим надзвичайно великим двигуном усього за 48 годин.

Читайте також: Власник BMW M2 зробив з неї справжній унікальний музейний експонат

Цікаво, що загальна вартість цього Nissan GT-R становить 325 тисяч доларів (середня ціна Ferrari 296 GTB 2024 року), а тому деякі користувачі назвали таке перетворення “безумством” після того, як команда опублікувала рендери проєкту.

Зображення здаються справді дикими, адже цей модифікований двигун на базі LS здається малим для такого автомобіля – нагнітач повітря буквально “стирчить” вище даху. До того ж побачивши цей рендер, стає дуже важко повірити в те, що майстри збираються встановити цей V8 замість оригінального RB25 в кузов авто всього за 48 годин.

Також майстри планують оснастити автомобіль золотими дисками та вихлопними трубами, які будуть стирчати прямо з моторного відсіку. Поки невідомо, яку потужність матиме цей “Scumbag R34”, як його прозвала команда – цю інформацію поки тримають в секреті.

Також цікаво: Майстри створили унікальний Mercedes-AMG G63 потужністю 850 кінських сил

Трансляція почнеться 13 березня й закінчиться через 48 годин, звісно якщо майстри встигнуть встановити двигун на місце. Побачити її можна буде у всіх соціальних мережах компанії.