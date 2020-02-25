Фирма Samsung представила серийную версию купеобразного кроссовера Renault Arkana для местного рынка.

Новинка поступит в продажу под именем Samsung XM3 и будет отличаться от кроссовера Renault и внешне, и конструктивно. Выпускать XM3 будут на южнокорейском заводе Renault; в будущем на этом же предприятии наладят сборку Arkana для Европы.

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Хотя визуально "корейский" Arkana практически идентичен кроссоверу, который производится и продается в России, габариты моделей не совпадают: Samsung XM3 на 25 миллиметров длиннее Arkana и отличается на 19 миллиметров меньшим дорожным просветом. Внимательный взгляд заметит разное оформление решетки радиатора, бамперов и другую насадку выхлопной системы.

Технически между Samsung XM3 и Arkana мало общего: корейское кросс-купе базируется на модульной архитектуре CMF-B, так что шасси почти полностью унифицировано с европейским Renault Captur. Renault Arkana основана на глубоко модернизированной "тележке" B0.

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Интерьер XM3 совсем другой: сходство с "арканой" проявляется только в оформлении климатической установки и выведении воздуховодов. В другом салон кросс-купе Samsung идентичен Renault Clio и Captur: перед водителем 10,25-дюймовая цифровая "приборка", над передней панелью возвышается вертикальный 9,3-дюймовый сенсорный экран медиасистемы, есть контурная подсветка интерьера.

Для Samsung XM3 заявлены те же моторы, что и для Renault Arkana: базовым агрегатом является атмосферный 1.6, а за доплату доступна "турбочетверка" объемом 1,33 литра. Ручная коробка передач не заявлена: с "атмосферником" сочетается вариатор, с турбомотором – семиступенчатый "робот". Полного привода у корейского кроссовера не будет.

Стартовая цена на Samsung XM3 – 17,95 миллиона вон ($14 600). Продажи стартуют в марте. Для сравнения в России базовая Renault Arkana обойдется в $15 500. В течение нескольких месяцев продажи Renault Arkana стартуют еще на одном рынке – китайском. Версия для Поднебесной будет больше похожа на корейский Samsung, однако линейка двигателей кросс-купе будет отличаться.

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