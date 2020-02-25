Фірма Samsung представила серійну версію купеобразного кросовера Renault Arkana для місцевого ринку.

Новинка надійде в продаж під ім'ям Samsung XM3 і буде відрізнятися від кросовера Renault і зовні, і конструктивно. Випускати XM3 будуть на південнокорейському заводі Renault; в майбутньому на цьому ж підприємстві налагодять збірку Arkana для Європи.

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Хоча візуально "корейська" Arkana практично ідентична кросоверу, який виробляється і продається в Росії, габарити моделей не збігаються: Samsung XM3 на 25 міліметрів довше Arkana і відрізняється на 19 міліметрів меншим дорожнім просвітом. Уважний погляд помітить різне оформлення решітки радіатора, бамперів і іншу насадку вихлопної системи.

Технічно між Samsung XM3 і Arkana мало спільного: корейське крос-купе базується на модульній архітектурі CMF-B, так що шасі майже повністю уніфіковано з європейським Renault Captur. Renault Arkana заснована на глибоко модернізованому "візку" B0.

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Інтер'єр XM3 зовсім інший: схожість з "Арканою" проявляється тільки в оформленні кліматичної установки і виведенні повітропроводів. В іншому салон крос-купе Samsung ідентичний з Renault Clio і Captur: перед водієм 10,25-дюймова цифрова "приборка", над передньою панеллю височить вертикальний 9,3-дюймовий сенсорний екран медіасистеми, є контурне підсвічування інтер'єру.

Для Samsung XM3 заявлені ті ж мотори, що і для Renault Arkana: базовим агрегатом є атмосферний 1.6, а за доплату доступна "турбочетвёрка" об'ємом 1,33 літра. Ручна коробка передач не заявлена: з "атмосферником" поєднується варіатор, з турбомотором - семиступінчастий "робот". Повного приводу у корейського кроссовера не буде.

Стартова ціна на Samsung XM3 - 17,95 мільйона вон ($14 600). Продажі стартують в березні. Для порівняння в Росії базова Renault Arkana обійдеться в $15 500. Протягом декількох місяців продажі Renault Arkana стартують ще на одному ринку - китайському. Версія для Піднебесної буде більше схожа на корейський Samsung, проте лінійка двигунів крос-купе буде відрізнятися.

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