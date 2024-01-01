Renault бесплатно поделилась собственной технологией пожаротушения для электромобилей с другими компаниями

Новая система, как отмечает Renault, была разработана в сотрудничестве с пожарными службами и позволит спасателям потушить пожар электромобиля, в случае его возникновения всего за считанные минуты. Fireman Access уже запатентована концерном Renault Group и устанавливается на электрические и гибридные модели Renault, Dacia, Alpine и Mobilize.

Читайте также: Renault приравняла свои авто к коллекционным Ferrari

Фактически, технология представляет собой диск, который устанавливается над специально созданным отверстием в батарее, эффективно закрывая его для нормального использования. В случае пожара он должен быть смещен под давлением смеси или воды из пожарного шланга, чтобы открыть доступ к элементам внутри, чтобы пожарные смогли эффективно остановить утечку тепла.

Сейчас для тушения горящих электромобилей нужно несколько часов, однако компания Renault говорит, что применение Fireman Access значительно снижает этот показатель. После внедрения системы для своих собственных моделей, Renault Group решила открыть патенты через бесплатную лицензию для автомобильной промышленности, чтобы другие автопроизводители могли использовать ее.

Также интересно: Продавцы-конкуренты сравнили новый Renault Duster и Suzuki S-Cross: видео

“Сегодня я рад сделать эту инновацию свободно доступной, потому что, когда дело доходит до такой темы, как безопасность, мы должны разрушить все барьеры. Этот шаг также соответствует обязательству, взятому вместе с Организацией Объединенных Наций, сделать мобильность более безопасной во всем мире”, - сказал Генеральный директор Renault Group Лука де Мео.