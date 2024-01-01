Renault безкоштовно поділилася власною технологією пожежогасіння для електромобілів з іншими компаніями

Нова система, як зазначає Renault, була розроблена в співпраці з пожежними службами й дозволятиме рятувальникам загасити пожежу електромобіля, в разі її виникнення всього за лічені хвилини. Fireman Access вже запатентована концерном Renault Group й встановлюється на електричні та гібридні моделі Renault, Dacia, Alpine та Mobilize.

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Фактично, технологія являє собою диск, який встановлюється над спеціально створеним отвором в батареї, ефективно закриваючи його для нормального використання. В разі пожежі він повинен бути зміщений під тиском суміші чи води з пожежного шланга, аби відкрити доступ до елементів всередині, щоб пожежники змогли ефективно зупинити витік тепла.

Наразі для гасіння палаючих електромобілів потрібно кілька годин, проте компанія Renault каже, що застосування Fireman Access значно знижує цей показник. Після впровадження системи для своїх власних моделей, Renault Group вирішила відкрити патенти через безкоштовну ліцензую для автомобільної промисловості, щоб інші автовиробники могли використовувати її.

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“Сьогодні я радий зробити цю інновацію вільно доступною, тому що, коли справа доходить до такої теми, як безпека, ми повинні зруйнувати всі бар’єри. Цей крок також відповідає зобов’язанню, взятому разом з Організацією Об’єднаних Націй, зробити мобільність безпечнішою в усьому світ”, - сказав Генеральний директор Renault Group Лука де Мео.