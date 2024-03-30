Captur третьего поколения получит новый дизайнерский стиль, который был введен с новой генерацией Scenic. Компания Renault подтвердила, что презентация модели состоится 4 апреля.

Компактный кроссовер получит подобные внешние элементы, которые имеют новые Clio и Scenic, в частности фары и фонари, а также обновленную решетку радиатора. В салоне автомобиль также изменится. Поговаривают, что новинка получит обновленную отделку Esprit d'Alpine и большой сенсорный дисплей мультимедиа с новой информационно-развлекательной системой OpenR собственной разработки Renault.

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Как и обновленный Clio, новый Captur будет построен на той же платформе CMF-B и будет предлагаться с бензиновыми, гибридными и, вероятно, с плагин-гибридной силовыми установками. Компания Renault планирует увеличить конкурентоспособность кроссовера благодаря лучшему оснащению и более низким ценам.

Тизерное изображение нового поколения Renault Captur (Источник: Autocar)

"Мы инвестируем много нашего времени и денег в B-сегмент. Идея заключается в том, чтобы добавить долю сегмента C к нашему успеху в сегменте B", — заявил вице-президент по производительности Renault Бруно Ванель.

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Характеристики кроссовера, а также точную стоимость комплектаций модели компания Renault раскроет во время официальной презентации уже 4 апреля. Текущая генерация Captur в Европе стоит 27 160 долларов.