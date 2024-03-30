Captur третього покоління отримає новий дизайнерський стиль, який було запроваджено з новою генерацією Scenic. Компанія Renault підтвердила, що презентація моделі відбудеться 4 квітня.

Компактний кросовер отримає подібні зовнішні елементи, які мають нові Clio та Scenic, зокрема фари та ліхтарі, а також оновлену решітку радіатора. В салоні автомобіль також зміниться. Подейкують, що новинка отримає оновлене оздоблення Esprit d'Alpine й великий сенсорний дисплей мультимедіа з новою інформаційно-розважальною системою OpenR власної розробки Renault.

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Як і оновлений Clio, новий Captur буде побудовано на тій самій платформі CMF-B й пропонуватиметься з бензиновими, гібридними та, ймовірно, з плагін-гібридною силовими установками. Компанія Renault планує збільшити конкурентноспроможність кросовера завдяки кращому оснащенню та нижчим цінам.

Тизерне зображення нового покоління Renault Captur (Джерело: Autocar)

« Ми інвестуємо багато нашого часу та грошей у B-сегмент. Ідея полягає в тому, щоб додати частку сегмента C до нашого успіху в сегменті B», - заявив віцепрезидент з продуктивності Renault Бруно Ванель.

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Характеристики кросовера, а також точну вартість комплектацій моделі компанія Renault розкриє під час офіційної презентації вже 4 квітня. Поточна генерація Captur в Європі коштує 27 160 доларів.