Renault Megane и Smart: какие самые популярные кабриолеты в Украине

Кабриолет - довольно экзотический тип кузова для нашей страны. Ведь благоприятными регионами для этого являются те, где преобладает теплый климат, высокий уровень безопасности и вообще развита автомобильная культура, где такие авто являются не просто роскошью, а частью lifestyle. В Украине же, с ее климатическими особенностями, не всегда идеальной дорожной инфраструктурой и, к сожалению, современными вызовами безопасности, такой автомобиль выглядит как смелый выбор для настоящих энтузиастов. Он становится символом статуса и свободы, а не просто средством передвижения.

Специалисты Института исследований авторынка обработали данные о регистрационных операциях, осуществленных сервисными центрами МВД, и определили сколько и каких кабриолетов покупают в Украине. Далее будет рассмотрен рынок легковушек с пробегом (суммарно внутренние перепродажи и первые регистрации импортируемых авто), поскольку в сегменте новых авто продажи кабриолетов символические - 1...3 авто в месяц, чего недостаточно для составления рейтингов.

Рынок кабриолетов с пробегом в Украине

Сначала может показаться, что на диаграмме выражена сезонность по автомобилям с открытой крышей, подобно как в сегменте мотоциклов. Однако нет - проседание в декабре и январе вызвано не сезонностью, а кибератакой, из-за которой некоторое время в этот период были недоступны услуги по переоформлению автотранспорта. Поэтому если исключить этот инцидент, фактически получим равный спрос на кабриолеты в течение года, с колебаниями объемов пропорциональными общим колебаниям торгов на авторынке.

Какие кабриолеты покупали чаще в течение лета (июнь, июль и август включительно) 2025 года? Вот слайд с топ-10 моделей и количеством приобретенных:

Топ-10 кабриолетов, Украине, вторичный рынок, лето 2025 года.

Неожиданно, но первенство здесь у городского микроавтомобиля Smart Fortwo. Да, это не совсем тот автомобиль из кинофильмов, который может себе представлять большинство, услышав слово "кабриолет", однако такова статистика этого лета.

В конце концов, и вторая позиция у достаточно прагматичного авто - Renault Megane, который здесь выглядит почти провокационно. Потому что когда мы слышим "Меган", представляем себе универсал на дизеле, который честно возит картошку с дачи и выдерживает 300 тысяч пробега без лишних эмоций. А тут - кабриолет! Формально это все еще Megane, но функциональности уже куда меньше, зато внимания - в разы больше.

А вот дальше начинается классика жанра.

Третье место - Mazda MX-5. Легенда открытых крыш, машина для тех, кто понимает, что драйв - это не количество лошадей, а количество улыбок за километр. В Украине ее любят те, кто хочет "что-то маленькое, но чтобы душа пела".

Audi A5 и Volkswagen Eos - это уже кабриолеты для "тех, кто на корпоративную вечеринку приехать хочет красиво, но чтобы бухгалтерия не заплакала". Peugeot 206 CC - вообще чистый ностальгический выбор: немножко Франция, немножко 2000-е, но работает.

Ford Mustang в нашей десятке выглядит как рок-звезда на сельской свадьбе - громко, эффектно, не всегда уместно, но публика аплодирует. Mercedes-Benz SLK, BMW 3 Series и BMW Z4 - это уже сегмент "классика открытого люкса". Кто-то берет их "для души", кто-то - чтобы сосед на парковке знал, что жизнь удалась.

И что это в конце концов значит? Рынок кабриолетов в Украине хоть и небольшой, но очень пестрый. Есть ощутимая полярность: одни ищут максимально доступный способ почувствовать ветер в волосах, другие - покупают кабриолет как стиль и статус. Mustang здесь скорее исключение, чем правило, но именно такие машины добавляют рынку яркости.

В целом же кабриолет в 2025 году для украинца - это не о богатстве, а об эмоции. У кого-то она умещается в компактный Smart, у кого-то - в классический родстер с длинным капотом и эмблемой премиум-бренда. И этому не помешает средний возраст автомобилей в группе, который составляет 15 лет.