Volkswagen прекратит производство своего единственного кабриолета

Как сообщает Motor1, в середине 2027 года Volkswagen попрощается с T-Roc Convertible. Кроссовер-кабриолет производится в Оснабрюке и руководство VW Group еще не придумало, что делать с заводом в западной Германии после завершения производства модели.

Читайте также: Volkswagen вскоре презентует новый T-Roc

Сейчас компания изучает “варианты другого использования предприятия”. Сообщается, что кроме T-Roc Convertible, немецкий автопроизводитель также остановит конвейерную линию универсала Arteon Shooting Brake. Произойдет это уже в следующем году. К слову, производство Arteon в кузове лифтбек было прекращено еще в 2023 году.

Volkswagen Arteon Shooting Brake R

Решение VW упростить свой модельный ряд также повлияло на седан Passat: теперь в Европе и на других рынках он предлагается исключительно в кузове универсал. Однако седаны все еще пользуются спросом в Китае, где Volkswagen продает Passat Pro вместе с его братом Magotan.

Также интересно: Volkswagen выпустил последний двигатель VR6

Ходили слухи, что Polo также может быть снят с производства, чтобы освободить место для электрического хэтчбека ID.2, однако немецкий автопроизводитель пока оставит модель на конвейере. После ослабления норм выбросов Евро-7 субкомпактный хэтчбек может производиться вплоть до 2030 года. Это самая маленькая модель в линейке компании после гибели миниатюрного Volkswagen up! несколько лет назад.