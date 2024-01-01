Volkswagen припинить виробництво свого єдиного кабріолета

Як повідомляє Motor1, в середині 2027 року Volkswagen попрощається з T-Roc Convertible. Кросовер-кабріолет виготовляється в Оснабрюку й керівництво VW Group ще не придумало, що робити з заводом у західній Німеччині після завершення виробництва моделі.

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Наразі компанія вивчає “варіанти іншого використання підприємства”. Повідомляється, що окрім T-Roc Convertible, німецький автовиробник також зупинить конвеєрну лінію універсала Arteon Shooting Brake. Станеться це вже наступного року. До слова, виробництво Arteon в кузові ліфтбек було припинено ще у 2023 році.

Volkswagen Arteon Shooting Brake R

Рішення VW спростити свій модельний ряд також вплинуло на седан Passat: тепер у Європі та на інших ринках він пропонується виключно в кузові універсал. Однак седани все ще мають попит у Китаї, де Volkswagen продає Passat Pro разом із його братом Magotan.

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Ходили чутки, що Polo також може бути знятий з виробництва, щоб звільнити місце для електричного хетчбека ID.2, однак німецький автовиробник поки залишить модель на конвеєрі. Після послаблення норм викидів Євро-7 субкомпактний хетчбек може вироблятись аж до 2030 року. Це найменша модель в лінійці компанії після загибелі мініатюрного Volkswagen up! декілька років тому.