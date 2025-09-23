Renault Megane та Smart: які найпопулярніші кабріолети в Україні

Кабріолет — доволі екзотичний тип кузова для нашої країни. Адже сприятливими регіонами для цього є ті, де переважає теплий клімат, високий рівень безпеки та загалом розвинена автомобільна культура, де такі авто є не просто розкішшю, а частиною lifestyle. В Україні ж, з її кліматичними особливостями, не завжди ідеальною дорожньою інфраструктурою та, на жаль, сучасними безпековими викликами, такий автомобіль виглядає як сміливий вибір для справжніх ентузіастів. Він стає символом статусу і свободи, а не просто засобом пересування.

Фахівці Інституту досліджень авторинку опрацювали дані про реєстраційні операції, здійснені сервісними центрами МВС, й визначили скільки та яких кабріолетів купують в Україні. Далі буде розглянуто ринок легковиків з пробігом (сумарно внутрішні перепродажі та перші реєстрації імпортованих авто), оскільки у сегменті нових авто продажі кабріолетів символічні — 1...3 авто в місяць, чого недостатньо для складання рейтингів.

Ринок кабріолетів з пробігом в Україні

Спершу може здатися, що на діаграмі виражена сезонність щодо автівок з відкритим дахом, подібно як у сегменті мотоциклів. Однак ні — просідання у грудні та січні спричинене не сезонністю, а кібератакою, через яку певний час у цей період були недоступні послуги з переоформлення автотранспорту. Тож якщо виключити цей інцидент, фактично отримаємо рівний попит на кабріолети впродовж року, з коливаннями обсягів пропорційними до загальних коливань торгів на авторинку.

Які кабріолети купували частіше впродовж літа (червень, липень та серпень включно) 2025 року? Ось слайд з топ-10 моделей та кількістю придбаних:

Топ-10 кабріолетів, Україні, вторинний ринок, літо 2025 року.

Несподівано, але першість тут у міського мікроавтомобіля Smart Fortwo. Так, це не зовсім той автомобіль з кінофільмів, який може собі уявляти більшість, почувши слово «кабріолет», однак така статистика цього літа.

Зрештою, і друга позиція у досить прагматичного авто — Renault Megane, який тут виглядає майже провокаційно. Бо коли ми чуємо «Меган», уявляємо собі універсал на дизелі, який чесно возить картоплю з дачі й витримує 300 тисяч пробігу без зайвих емоцій. А тут — кабріолет! Формально це все ще Megane, але функціональності вже куди менше, зате уваги — в рази більше.

А от далі починається класика жанру.

Третє місце — Mazda MX-5. Легенда відкритих дахів, машина для тих, хто розуміє, що драйв — це не кількість коней, а кількість усмішок за кілометр. В Україні її люблять ті, хто хоче «щось маленьке, але щоб душа співала».

Audi A5 та Volkswagen Eos — це вже кабріолети для «тих, хто на корпоративну вечірку приїхати хоче красиво, але щоб бухгалтерія не заплакала». Peugeot 206 CC — взагалі чистий ностальгійний вибір: трошки Франція, трошки 2000-ні, але працює.

Ford Mustang в нашій десятці виглядає як рок-зірка на сільському весіллі — гучно, ефектно, не завжди доречно, але публіка аплодує. Mercedes-Benz SLK, BMW 3 Series і BMW Z4 — це вже сегмент «класика відкритого люксу». Хтось бере їх «для душі», хтось — щоб сусід на парковці знав, що життя вдалося.

І що це врешті значить? Ринок кабріолетів в Україні хоч і невеликий, але дуже строкатий. Є відчутна полярність: одні шукають максимально доступний спосіб відчути вітер у волоссі, інші — купують кабріолет як стиль і статус. Mustang тут радше виняток, ніж правило, але саме такі машини додають ринку яскравості.

В цілому ж кабріолет у 2025 році для українця — це не про багатство, а про емоцію. У когось вона вміщується у компактний Smart, у когось — у класичний родстер з довгим капотом і емблемою преміум-бренду. І цьому не завадить середній вік автівок у групі, який складає 15 років.