Renault может неожиданно вернуть легендарную эмблему RS

В разговоре с журналистами Ванель подтвердил, что технические возможности для создания спортивной модели у Renault есть - и главным кандидатом на возвращение RS является новый Clio. В пользу этого говорит и то, что шестое поколение Clio вышло всего несколько месяцев назад: модель получила более агрессивный дизайн и сохранила традиционное кузовное исполнение хэтчбек, которое отлично подходит для превращения в хот-хэтч.

Как пишет Carscoops, Megane RS, вероятно, останется в прошлом - ведь Megane превратился в электрический кроссовер, и спортивный вариант для него выглядит малореалистичным. А вот Clio имеет гораздо больше шансов. Ванель подчеркнул, что Renault располагает мощными гибридными и электрическими силовыми агрегатами, которые способны обеспечить производительность на уровне современных хот-хэтчей и при этом соответствовать все более жестким нормам CO₂.

По его словам, вероятнее всего, гипотетический Clio RS мог бы базироваться на гибридной системе E-Tech. Сейчас 1,8-литровый гибрид Clio выдает 158 л.с., но инженеры имеют возможность увеличить этот показатель до примерно 220 л.с. - а это уже территория настоящих спортивных малолитражек и уровень предыдущего поколения RS.

Хотя официальных планов по возвращению бренда RenaultSport нет, Ванель признает: позиция компании может измениться. “Мы подождем несколько месяцев, посмотрим на реакцию и подумаем”, - заявил он. Поэтому если энтузиасты достаточно громко дадут понять, что скучают по RS - возвращение может произойти значительно раньше, чем кто-то предполагает.